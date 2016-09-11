В Белоруссии завершилось голосование на парламентских выборах

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Голосование на выборах депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания завершилось в Белоруссии. В республике закрылись более 6 тыс. избирательных участков, члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.

Выборы признаны состоявшимися после того, как в них приняли участие более половины белорусских избирателей. По данным ЦИК на 18:00 (время совпадает с московским) в целом по республике проголосовало 67,66% избирателей. Наибольшая явка зафиксирована в Витебской области - 74,64%, наименьшая в Минске - 56,21%.

"Есть вероятность того, что парламент будет избран в правомочном составе", - заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. Избранным в Белоруссии считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. При проведении голосования по одной кандидатуре кандидат считается избранным, если он получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Ожидается, что предварительные итоги выборов Центризбирком подведет ночью. В Палату представителей необходимо избрать 110 депутатов, на места которых претендуют 484 кандидата.