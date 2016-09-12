Белорусская оппозиция считает парламентские выборы сфальсифицированными

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МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Представители ряда политических партий и общественных объединений Белоруссии, входящих в правоцентристскую коалицию, выразили несогласие с результатами парламентских выборов. По их мнению, власть "назначила" депутатов.
"Мы не можем признать итоги выборов в Палату представителей, не можем признать, что кампания была свободной, прозрачной и демократичной", - заявил журналистам замглавы движения "За свободу" Юрий Губаревич.
"Этот парламент нелегитимный, потому что необходимой явки избирателей не было", - заявил в свою очередь сопредседатель создаваемой партии "Белорусская христианская демократия" Виталий Рымашевский.
Представители оппозиции заявили, что у них есть "документальные факты, подтверждающие фальсификацию выборов". "Мы можем говорить, что власть назначила всех 110 депутатов", - сказал Губаревич.
Согласно предварительным итогам выборов, в Белоруссии сформирован новый состав Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания. Среди 110 депутатов оказалось двое представителей оппозиции. По одному из округов Минска в парламент избрана член Объединенной гражданской партии Анна Канопацкая, по Минской области депутатом становится заместитель организации "Общество белорусского языка" Елена Анисим.
По данным ЦИК республики, в состоявшихся в воскресенье парламентских выборах приняли участие 74,3% белорусских избирателей.