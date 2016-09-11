В Белоруссии избран новый состав парламента

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания Белоруссии нового созыва избрана по результатам прошедших в воскресенье выборов.

"В Республике Беларусь везде состоялись выборы депутатов. Уверена в том, что в правомочном составе", - заявила глава ЦИК Лидия Ермошина.

По ее словам, жалоб на серьезные нарушения на выборах нет. "Серьезных обращений, которые свидетельствуют о каких- то нарушениях, влияющих на итоги выборов, нет", - отметила Ермошина. Глава ЦИК сказала, что удовлетворена ходом избирательной кампании. "Эти выборы разожгли больший интерес избирателей, чем выборы, которые проходили четыре года назад", - сказала она.

Ермошина констатировала, что "кампания проходит более активно". "Меня радует, что эта избирательная кампания была малоконфликтной. Кроме того, местные власти стали более открытыми и предоставляли максимальную возможность для предвыборной агитации", - заявила глава ЦИК.

Правоохранительные органы республики не зафиксировали каких-либо серьезных инцидентов в ходе голосования. "Каких- либо чрезвычайных происшествий на избирательных участках, грубых нарушений общественного порядка, а также иных факторов, негативно влияющих на криминогенную обстановку, не зарегистрировано", - отметил начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Белоруссии.

На 110 мест в нижней палате парламента претендовали 484 кандидата. В списки для голосования было включено около 7 млн избирателей. Объявление предварительных итогов голосования ожидается после полуночи.