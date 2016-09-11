ЦИК: парламентские выборы в Белоруссии проходят без происшествий

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Парламентские выборы в Белоруссии проходят в доброжелательной обстановке, никаких инцидентов не зафиксировано. Об этом заявила журналистам председатель Центризбиркома (ЦИК) республики Лидия Ермошина.

"Обстановка на участках доброжелательная. Работают буфеты, играет музыка, начинаются концерты", - сказала она.

По ее словам, "за прошедшую ночь никаких инцидентов, связанных с выборами, не было". "Все участки находятся в целости и сохранности, и сегодня открылись для голосования", - отметила Ермошина.

Журналисты ждут Лукашенко

Также стало известно, что около 70 местных и иностранных журналистов будут сегодня освещать процесс голосования президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Традиционно он отдает свой голос на избирательном участке номер один, расположенном в здании Белорусского университета физкультуры.

К приходу главного избирателя страны все готово с раннего утра, везде царит праздничная атмосфера. Зал, где находится избирательная комиссия, расположен в основном фойе вуза, он украшен цветами, на полу - ковровые дорожки. Люди активно голосуют, некоторые приходят семьями. Президент тоже сможет отдать свой голос за одного из пяти кандидатов в депутаты, в числе которых популярная белорусская певица Ирина Дорофеева и неоднократный участник президентской кампании Виктор Трещенко.

"Мы видим, что люди идут на выборы, как на праздник, проявляя сплоченность. Избирательное законодательство стало более совершенным, "заточенным" под людей. Сложно придраться к работе избирательных комиссий и организации работы участков", - сказал репортерам глава миссии наблюдателей от Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Леонид Слуцкий.

Досрочно за пять дней в Белоруссии проголосовало более 31% избирателей. На 110 мест в Палате представителей (нижней палате) Национального собрания претендует 484 кандидата. Для того, чтобы выборы были признаны состоявшимися, в них должно принять участие более половины избирателей.