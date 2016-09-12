Генсек ШОС: выборы в Белоруссии прошли в соответствии с законодательством страны

МИНСК, 12 сентября /ТАСС/. Парламентские выборы в Белоруссии прошли открыто и в строгом соответствии с национальным законодательством. Об этом заявил глава миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), генсек организации Рашид Алимов.

"Мероприятия в рамках избирательной кампании проводились достаточно открыто и в строгом соответствии с национальным законодательством", - сказал Алимов. По его словам, "всем кандидатам были предоставлены равные условия".

"Главный вывод - выборы депутатов Палаты представителей состоялись как открытые, свободные и легитимные", - подчеркнул Алимов. Он также добавил, что выборы прошли в соответствии "с избирательным законодательством страны и принятыми Белоруссией международными обязательствами". "Мы не отметили нарушений норм законодательства", - сказал генсек ШОС.

В состав миссии входят 10 наблюдателей из стран - участниц Организации. Миссия ШОС впервые наблюдала за выборами в Белоруссии. Члены миссии, находившиеся в республике с 7 сентября, посетили Минск, Могилев, Брест и другие населенные пункты страны.