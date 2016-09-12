Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генсек ШОС: выборы в Белоруссии прошли в соответствии с законодательством страны

Международная панорама
12 сентября, 11:25 UTC+3
По словам Рашида Алимова, всем кандидатам были предоставлены равные условия
Материал из 1 страницы

МИНСК, 12 сентября /ТАСС/. Парламентские выборы в Белоруссии прошли открыто и в строгом соответствии с национальным законодательством. Об этом заявил глава миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), генсек организации Рашид Алимов.

"Мероприятия в рамках избирательной кампании проводились достаточно открыто и в строгом соответствии с национальным законодательством", - сказал Алимов. По его словам, "всем кандидатам были предоставлены равные условия".

"Главный вывод - выборы депутатов Палаты представителей состоялись как открытые, свободные и легитимные", - подчеркнул Алимов. Он также добавил, что выборы прошли в соответствии "с избирательным законодательством страны и принятыми Белоруссией международными обязательствами". "Мы не отметили нарушений норм законодательства", - сказал генсек ШОС.

В состав миссии входят 10 наблюдателей из стран - участниц Организации. Миссия ШОС впервые наблюдала за выборами в Белоруссии. Члены миссии, находившиеся в республике с 7 сентября, посетили Минск, Могилев, Брест и другие населенные пункты страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Белоруссия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа
2
СМИ: спецслужбы Украины завербовали подростков для совершения диверсий в ДНР
3
Independent: Россия станет сверхдержавой после сделки с США по Сирии
4
В Москве пресечена деятельность этнической ОПГ, похищавшей людей
5
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
6
Источник: выемки в ЦБ проводились по заявлению о краже дивана в санируемом банке
7
Белые медведи взяли в осаду полярную метеостанцию на острове в Арктике
Темы дня
Реклама