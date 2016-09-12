Международные наблюдатели отметили прогресс и недостатки выборов в Белоруссии

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Международные наблюдатели на парламентских выборах в Белоруссии отметили как прогресс в избирательной системе страны, так и существенные недостатки в плане реализации ранее высказанных рекомендаций по изменению избирательного законодательства. Подводя предварительные итоги состоявшихся в воскресенье парламентских выборов, они отметили стремление организаторов сделать их более прозрачными и демократичными.

Больше открытости и прозрачности

Миссия наблюдателей от СНГ, в составе которой работало 334 эксперта, вышли за рамки традиционных формулировок о соответствии выборов национальному законодательству. Сравнивая нынешнюю избирательную кампанию с предыдущими парламентскими выборами, глава миссии, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев констатировал, что "эти выборы были более прозрачными, более организованными, более открытыми и демократичными". "Выборы прошли спокойно и организованно", - подчеркнул он. Миссия наблюдателей от СНГ признала, что в Белоруссии было "обеспечено свободное волеизъявление граждан, выборы проведены в соответствии с конституцией и избирательным законодательством республики".

С подобной оценкой белорусских выборов выступили и представители наблюдательной миссии от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Генеральный секретарь организации Рашид Алимов констатировал, что выборы депутатов Палаты представителей прошли "в соответствии с действующим законодательством и принятыми Республикой Беларусь международными обязательствами". Он обратил особое внимание на то, что представители миссии ШОС не отметили нарушений норм национального избирательного законодательства. Это дало им основание утверждать, что выборы депутатов состоялись "как открытые, свободные и легитимные".

"Мы обратили внимание, что для участников избирательного процесса вне зависимости от их партийной принадлежности и политических взглядов были обеспечены равные условия", - сказал генсек ШОС.

Контактируя с наблюдателями от ОБСЕ, представители миссий СНГ и ШОС отметили доброжелательный тон своих западных коллег. "Отрадно, что и у миссии ОБСЕ на момент нашей вчерашней встречи не было никаких замечаний". "Они подтвердили, что констатируют улучшение выборов, законодательства", - сказал Лебедев.

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"Мы отмечаем неравномерное выполнение сделанных обещаний", - сказал глава миссии краткосрочных наблюдателей Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ на парламентских выборах, заместитель председателя ПА ОБСЕ Кент Харстед. По его словам, Белоруссии предстоит значительный путь на пути к выполнению своих международных обязательств.

В частности, полагает глава миссии наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Гизелла Вурм, "эти выборы показали, что Белоруссии как европейской стране нужна конкурентная политическая система с сильными политическими партиями". В этой связи, предложила представитель ПАСЕ, "надо незамедлительно начать работу по реформированию правовой системы, которая является ключевым элементом политической стабильности".

Западные наблюдатели увидели позитив в том, что "впервые за 12 лет некоторые представители оппозиции будут представлены в парламенте". Тем не менее "законодательные и конституционные рамки ограничивают возможности общественных дебатов и не предоставляют избирателям возможности осуществить информированный выбор", - отметила глава миссии наблюдателей ПА ОБСЕ Ивана Добесова.

"Существенные недостатки мы выявили в ходе наблюдения за этими выборами с точки зрения, что долгосрочные рекомендации еще должны быть выполнены", - сказала, в свою очередь, глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Каетана де Зулуета. По ее словам, избрание нового парламента "предоставляло отличную возможность для того, чтобы предпринять необходимые шаги и выполнить все рекомендации всеобъемлющим образом". Она отметила, что в государственных СМИ недостаточно активно освещались позиции кандидатов, при этом, однако, упомянув, что всем кандидатам был обеспечен доступ к бесплатному пятиминутному эфиру.

Парламент сформирован

По итогам прошедшего в республике голосования были избраны депутаты Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания по всем 110 избирательным округам. На места вы парламенте претендовали 484 кандидата.

В прежнем составе палаты было пять представителей политических партий, остальные депутаты - беспартийные. В новом законодательном органе число депутатов-партийцев увеличилось до 16 человек. От коммунистической партии в парламент вошли восемь человек, от Белорусский патриотической партии и Республиканской партии труда и справедливости - по три человека, от Либерально- демократической партии и Объединенной гражданской партии - по одному.

Примечательно то, что впервые за последние 20 лет в парламент избраны представители оппозиции. В частности, Анна Канопацкая, представляющая Объединенную гражданскую партию, и заместитель общественной организации "Товарищество белорусского языка" Елена Анисим.

В новый состав нижней палаты парламента избрано 38 женщин, что дало повод главе ЦИК Лидии Ермошиной сказать, что в Палате представителей "усилили гендерное представительство". Она также уточнила, что свои места в парламенте сохранили 28 действующих депутатов, включая председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко. "Новыми" депутатами стали такие известные в республике люди, как певица Ирина Дорофеева, посол Белоруссии в Австрии Валерий Воронецкий, первый замглавы МВД Валентин Михневич, сенатор Игорь Марзалюк и другие.

Явка на выборах составила 74,8%. "Она в основном совпадает с теми цифрами, которые были на парламентских выборах четыре года назад", - пояснила глава Центральной избирательной комиссии. На выборах в 2012 году проголосовало 74,61% белорусских избирателей.

Оппозиция недовольна

Организаторы утверждают, что нынешние выборы были более демократичными и открытыми. "Никаких жалоб, свидетельствующих о нарушениях в ходе выборов, в ЦИК не поступало", - констатировала ее председатель. По словам Ермошиной, отличительной чертой нынешней кампании является то, что "властями был предоставлен более свободный, либеральный режим, а сами кандидаты вели более активную агитацию". "Избирательная кампания была более заметной и лучше запомнится нашим избирателям", - сказала глава ЦИК.

Представители белорусской оппозиции вступили в заочный спор с председателем избирательной комиссии, заявив, что власть не продемонстрировала желания сделать выборы по настоящему открытыми и демократичными. "Мы не можем признать итоги выборов в Палату представителей, не можем признать, что кампания была свободной, прозрачной и демократичной", - заявил сегодня замглавы движения "За свободу" Юрий Губаревич.

"Этот парламент нелегитимный, потому что необходимой явки избирателей не было", - заявил в свою очередь сопредседатель создаваемой партии "Белорусская христианская демократия" Виталий Рымашевский. "Мы можем говорить, что власть назначила всех 110 депутатов", - считают оппозиционеры.

Приступить к работе

Глава ЦИК пообещала, что окончательные итоги парламентских выборов будут подведены до 16 сентября. "В течение 30 дней после проведения выборов, то есть последний возможный день - это 10 октября, откроется первая сессия Палаты представителей", - добавила она.

Срок полномочий нижней палаты парламента Белоруссии составляет 4 года. Палата представителей принимает законодательные акты, назначает выборы президента республики, дает согласие президенту на назначение премьер- министра. Также в ее полномочия входит заслушивание докладов премьер-министра о программе деятельности правительства, рассмотрение по инициативе премьер-министра вопроса о доверии правительству. Парламентарии также принимают отставку президента.