Украина может отказаться от работы в ПАСЕ, если полномочия России будут восстановлены

КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Украина может рассмотреть вопрос о прекращении участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если будет принято решение о восстановлении полномочий российской делегации в этой организации. Об этом в понедельник заявил в эфире украинского телеканала ICTV глава МИД Украины Павел Климкин.

"Если полномочия российской делегации, например в ПАСЕ, будут позитивно признаны, мы будем рассматривать разные варианты, даже вплоть до того, чтобы не принимать участие в работе ПАСЕ", - сказал министр.

Он отметил, что "не может приказать" так поступать украинским депутатам, но "будет рекомендовать радикальные методы" в таком случае.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий, в том числе права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы, из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции продолжают действовать. В ответ Россия заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В начале 2016 года Москва отказалась подавать заявку на участие в январской сессии ассамблеи, на которой подтверждаются полномочия делегаций на весь год.

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