"При равных правах": на каких условиях Россия готова вернуться в ПАСЕ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Россия готова к полноформатному сотрудничеству с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), но для ее возвращения в Страсбург необходимы регламентные гарантии отказа от оспаривания полномочий национальных делегаций.

Таков главный итог встречи в Москве спикера Госдумы Сергея Нарышкина и членов делегации РФ в ассамблее с делегацией ПАСЕ во главе с ее председателем Педро Аграмунтом, где обсуждались пути выхода из кризиса в отношениях Москвы и Страсбурга.

Готовы к диалогу, но нужны реформы

"Готовы возобновить диалог с Парламентской ассамблеей при соблюдении равных прав и возможностей для всех без исключения парламентских делегаций", - заверил в начале обсуждения Нарышкин. При этом он также поднял вопрос необходимости реформы работы ПАСЕ.

Он предложил Парламентской ассамблее Совета Европы вернуться к трем принципиальным предложениям РФ по реорганизации работы ассамблеи. "Не должно быть такого, чтобы по каким-либо причинам любая парламентская делегация любой страны была лишены своих полномочий, части полномочий и прав", - пояснил он позже журналистам их суть.

Нарышкин подчеркнул, что права парламентской делегации и ее членов "проистекают из природы депутатского мандата", который каждый депутат получает из рук своих избирателей в своей стране. "Существующие процедуры, которые позволяют все-таки лишать ту или иную парламентскую делегацию части полномочий, противоречат базовому принципу равенства", - с сожалением отметил он.

В этом контексте российская сторона предложила принять поправки в регламент ПАСЕ об отказе от оспаривания полномочий национальных делегаций. Как заявил журналистам замглавы делегации РФ в ПАСЕ, глава комитета по делам СНГ Леонид Слуцкий, в случае принятия этих поправок российская делегация может вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Было заявлено, что Россия вернется в ПАСЕ в случае пересмотра регламентных норм в отношении возможности каким-либо образом ограничить права делегации РФ. Мы поедем в Страсбург только в том случае, если у нас будет четкая регламентная гарантия непересмотра полномочий российской делегации, как бы этого ни добивались маргинально настроенные члены ассамблеи Леонид Слуцкий глава комитета по делам СНГ

По его словам, решение о возможном принятии поправок в регламент ПАСЕ должна принять профильная комиссия, а затем оно должно быть подтверждено бюро ассамблеи. "Мы будем следить в тесном сотрудничестве с президентским комитетом (ПАСЕ) за развитием событий", - пообещал депутат.

Нет страновому мониторингу и формальному большинству

Помимо этого, Россия также настаивает на отходе от так называемого странового мониторинга, а также от практики принятия резолюций ПАСЕ простым большинством голосов от присутствующих в зале. "Мы предлагаем уйти от так называемой привилегии, так называемого странового мониторинга", - сказал Нарышкин.

Он добавил, что "все страны, входящие в Совет Европы, имеют одинаковые права".

"Значит, мониторинг должен быть одинаковый по отношению ко всем странам, - подчеркнул глава нижней палаты парламента РФ. - Он может быть тематический, ситуационный, но не страновой - по отношению к какой-то группе стран".

Что касается принятия решений ПАСЕ, то и здесь, на взгляд Нарышкина, "получается парадоксальная ситуация, когда тот или иной документ, резолюция ПАСЕ, принимается большинством от присутствующих в данный момент в зале заседаний Совета Европы, но меньшинством по отношению ко всем членам Совета Европы". "Это, конечно, ставит под сомнение легитимность принимаемых Парламентской ассамблеей документов", - указал Нарышкин.

ПАСЕ за возвращение России

В ПАСЕ заявили о готовности продолжать диалог с РФ и отметили, что Россия должна участвовать во всех процедурах Совета Европы (СЕ), в том числе в работе его Парламентской ассамблеи.

"Россия является полноценным членом СЕ и должна участвовать во всех процедурах, обсуждении всех вопросов", - сказал председатель ассамблеи Педро Аграмунт по итогам встречи.

По его словам, "то, что в данный момент Россия не участвует в каких-то видах деятельности, не приносит никакой пользы ни России, ни Совету Европы". "Мы пришли к пониманию того, что ассамблея должна играть свою роль, то есть быть панъевропейским форумом, представляющим все 47 государств СЕ", - заключил он.

По оценке главы комитета Госдумы по международным делам Алексея Пушкова, ПАСЕ настроена на возобновление диалога и полноценное участие российской делегации в ее работе. "Руководители политических групп (ПАСЕ), с которыми мы сегодня общались, исходят из того, что Россия необходима в ПАСЕ, и это подтвердили все в своих выступлениях", - подчеркнул депутат.

На его взгляд, в Страсбурге "созрело понимание необходимости возвращения России". "Если это понимание придет к большинству депутатов Парламентской ассамблеи, то тогда можно будет ожидать возвращения России в январе- месяце в ассамблею", - добавил Пушков, оговорившись, что "окончательное решение будет приниматься новым составом российской делегации". "И решение будет приниматься с учетом итогов октябрьской сессии (ПАСЕ), а также того, как там будут рассматриваться вопросы украинского кризиса и вопросы, связанные с Россией, а также с учетом настроений к концу года в ПАСЕ", - указал он.

Отношения России и ПАСЕ Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий, в том числе права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции продолжают действовать. В ответ Россия заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В начале 2016 года Москва отказалась подавать заявку на участие в январской сессии ассамблеи, на которой подтверждаются полномочия делегаций на весь год. В этом году спикер ПАСЕ Педро Аграмунт уже несколько раз посещал Россию. В мае он принял участие в сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ, которая проходила в Санкт-Петербурге, а в конце июня присутствовал на заседании Генассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. Тогда же он заявил, что Россия является важным членом Совета Европы.