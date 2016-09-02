Нарышкин: ПАСЕ без коренной реформы превратится в маргинальную площадку

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Сергей Нарышкин считает, что без коренной реформы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не сможет нормально развиваться и окончательно превратится в маргинальную площадку.

"Многое зависит и от нашей работы в международных организациях, включая общеевропейские структуры", - пишет политик в своей статье "Эволюция, революции и войны", опубликованной на сайте "Комсомольской правды".

"Известно, что так называемые атлантические силы в них стали вести себя по-хозяйски. В результате целые организации уходят от своих первоначальных целей, перестают быть самостоятельными и уже напринимали множество одиозных антироссийских резолюций", - обратил внимание парламентарий. "Этому же служит насыщение международных аппаратов зависимыми от заокеанских сил людьми", - добавил он.

Ярчайшим тому примером Нарышкин считает ситуацию в ПАСЕ. "Лишь коренная реформа этой структуры вернет ей нормальное развитие и не превратит окончательно в маргинальную площадку. Полное восстановление прав нашей делегации в ПАСЕ стало бы здесь первым признаком выздоровления", - отметил он.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий, в том числе права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы, из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции продолжают действовать. В ответ Россия заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В начале 2016 года Москва отказалась подавать заявку на участие в январской сессии ассамблеи, на которой подтверждаются полномочия делегаций на весь год.