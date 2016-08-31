Председатель ПАСЕ Педро Аграмунт встретится с руководством Госдумы

ПАРИЖ, 31 августа. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт совершит рабочий визит в Москву во главе делегации ПАСЕ 6-7 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

"Делегация должна встретиться с председателем Государственной думы Сергеем Нарышкиным, а также с другими ключевыми членами российского парламента", - отмечается в документе.

В этом году спикер ПАСЕ Педро Аграмунт уже несколько раз посещал Россию. В мае он принял участие в сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ, которая проходила в Санкт- Петербурге, а в конце июня присутствовал на заседании Генеральной ассамблеи ПАЧЭС. Тогда же он заявил, что Россия является важным членом Совета Европы.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий, в том числе права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы, из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции продолжают действовать. В ответ Россия заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В начале 2016 года Москва отказалась подавать заявку на участие в январской сессии ассамблеи, на которой подтверждаются полномочия делегаций на весь год.