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Нацбанк Украины рассчитывает получить два транша МВФ на сумму $2,3 млрд до конца года

Международная панорама
13 сентября, 12:12 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, сентября. /ТАСС
Украинский вопрос будет рассматриваться на заседании Совета директоров МВФ 14 сентября. О том, какая сумма транша Украине будет обсуждаться на заседании 14 сентября, представители МВФ не уточняют
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© EPA/JIM LO SCALZO

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) ожидает получения двух траншей от Международного валютного фонда (МВФ) на $2,3 млрд до конца 2016 года. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель главы НБУ Олег Чурий.

"$1 млрд - это первый транш, а если мы продолжим сотрудничество с МВФ, как по нашим прогнозам, мы получим еще один транш - то это $1,3 млрд еще дополнительно. То есть, всего $2,3 млрд до конца года", - приводит его слова агентство УНИАН.

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Чурий также заявил, что $1 млрд Киев ожидает получить уже в сентябре после проведения заседания Фонда по Украине 14 сентября. "Деньги приходят обычно после решения Совета в течение двух-трех дней, то есть, очень быстро, - отметил он. - Если решение будет положительным, мы получим не то, что до конца сентября, а уже во второй декаде".

Чурий также подчеркнул, что вслед за траншем от МВФ Украина получит $1 млрд государственных гарантий от правительства США и $600 млн от Еврокомиссии, которые также привязаны к программе с МВФ.

В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года, оставшуюся недовыполненной. В рамках новой программы Киев успел сразу получить около $5 млрд и позже, по итогам первого обзора, еще $1,7 млрд. Завершить второй обзор до сих пор не удавалось из-за невыполнения правительством страны согласованных условий.

Украинский вопрос будет рассматриваться на заседании Совета директоров МВФ 14 сентября. О том, какая сумма транша Украине будет обсуждаться на заседании 14 сентября, представители МВФ не уточняют.

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