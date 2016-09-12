РФ будет голосовать против выделения транша Украине на ближайшем заседании МВФ

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Елена Рожкова/. Россия на заседании совета директоров Международного валютного фонда (МВФ), которое состоится 14 сентября, будет голосовать против выделения очередного транша Украине, при этом РФ надеется на справедливое решение МВФ по данному вопросу. Об этом на брифинге сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

РФ является страной - акционером в капитале МВФ, национальная квота РФ в капитале фонда составляет 2,7%.

"Мы сегодня дадим необходимое распоряжение нашему представителю в Международном валютном фонде о том, что при рассмотрении вопроса кредита Международного валютного фонда Украине мы будем голосовать против этого решения, поскольку считаем, что оно было принято в несоответствии с действующими правилами", - сказал Силуанов.

Министр сообщил, что Минфин России направит письмо директору - распорядителю МВФ Кристин Лагард с объяснением позиции РФ по вопросу долга Украины.

"Наверное, на этой неделе будет принято решение о предоставлении очередного транша (МВФ Украине - прим. ред.). Мы видим, в каких условиях - "объективно" - это принимается. Это свидетельствует о том, насколько политические процессы, которые, к сожалению, имеют место быть, довлеют над экономическими решениями, которые должны браться в основу решений Международного валютного фонда", - сказал министр, отметив при этом, что голос РФ, скорее всего, не будет определяющим на совете директоров МВФ.

В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года, оставшуюся недовыполненной. В рамках новой программы Киев успел сразу получить около $5 млрд и позже, по итогам первого обзора, еще $1,7 млрд. Завершить второй обзор до сих пор не удавалось из-за невыполнения правительством страны согласованных условий.

О том, какая сумма транша Украине будет обсуждаться на заседании 14 сентября, представители МВФ не уточняют. При этом министр финансов Украины Александр Данилюк на днях заявил, что Украина близка к получению от МВФ $1 млрд.

История вопроса

Позиция России против выделения очередного транша Украине связана с долгом по облигациям в размере $3,75 млрд.

В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин и тогдашний глава Украины Виктор Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг. В рамках программы облигации на $3 млрд были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией за счет средств Фонда национального благосостояния.

18 декабря правительство Украины ввело мораторий на выплату долга РФ. Тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк мотивировал это тем, что "Россия отказалась подписать соглашение о реструктуризации" наравне с частными кредиторами. Таким образом, Украина предпочла допустить дефолт по своим долговым обязательствам.

В свою очередь, МВФ признал российский кредит в $3 млрд, выделенный Украине в конце 2013 года, суверенным долгом. Это означает, что на него не должны распространяться условия реструктуризации долгов, применяемые к частным кредиторам.

Правила МВФ

Для оказания финансовой помощи государству из МВФ страна-получатель должна выполнять ряд обязательных требований. В частности, обязательным являлось условие по выплате долгов официальным кредиторам.

В ходе сегодняшнего брифинга Силуанов напомнил журналистам, что МВФ все же внес изменения в свою политику по предоставлению средств стране, которая имеет просроченную задолженность перед официальным кредитором. "Такое утверждение создает условия для создания прецедентов и в дальнейшем", - сказал он.

По мнению Силуанова, программа МВФ по финансовой помощи Украине должна была учесть возврат России долга в $3 млрд, но этого не произошло. При этом глава Минфина допускает, что МВФ не располагает полной информацией о ходе переговоров по долгу Украины перед Россией. "Возможно, фонд не имел в полном объеме всей переговорной информации, хотя, казалось бы, странно - вся переговорная позиция наша являлась открытой", - добавил Силуанов.

Министр финансов подчеркнул, что Россия имела все основания для объявления дефолта по суверенным евробондам Украины, но не сделала этого, предоставив достаточно времени для внесудебного урегулирования.

"Добросовестное поведение кредитора должно приниматься фондом (МВФ - прим. ред.) во внимание. Мы имели все основания заранее объявить дефолт по облигациям", - сказал министр. Он напомнил, что условием досрочного возврата заемных средств и объявление дефолта по этим бумагам было превышение 60% размера государственного долга Украины.

"Но ни одна из этих позиций не учтена. Мы крайне разочарованы таким подходом, когда говорится о выполнении всех тех условий, которые являются обязательными для выделения очередного транша, несмотря на новые подходы в работе фонда с официальным кредитором", - сказал министр.

Реструктуризация долга

В конце прошлого года Российская Федерация сделала предложение о реструктуризации долга Украины, а именно гасить долг в течение трех лет равными долями по $1 млрд в год, начиная с 2016 года. В 2015 году обязательствами Украины была бы только сумма процентов, которые украинская сторона должна заплатить России, то есть $75 млн. Тогда министр финансов РФ заявлял, что данные предложения по реструктуризации долга Украины позволили ли бы не создавать прецедента по изменению порядка выдачи финпомощи МВФ.

На сегодняшнем брифинге Силуанов сообщил журналистам, что Россия не получала от Украины официального обращения о начале процесса реструктуризации долга.

"Мы так и не получили официального обращения от украинской стороны о начале процесса переговоров, о начале процесса реструктуризации долга", - сказал он. По словам министра, Украина не выступила с официальным обращением даже после того, как долг перед РФ был официально признан МВФ.

"Такое обращение, согласно сложившейся международной практике, должно являться обязательным условием для начала переговорного процесса", - пояснил Силуанов.

По мнению российской стороны, Украина должна предоставить предложения по реструктуризации долга на более выгодных условиях, нежели те предложения, которые были выдвинуты и согласованы с коммерческими кредиторами. "Это распространенная и обычная практика", - сказал Силуанов.

А все попытки Украины договориться с Россией по долгу как на уровне министерств, так и на уровне консультантов, по словам Силуанова, были "фальшивкой". Министр отметил, что вместо реструктуризации долга Украина предложила России списать его часть в размере 36%.

"Коллеги в рабочем порядке представили нам предложение о списании через реструктуризацию - списание в терминах чистой приведенной стоимости - долга в размере 36%. Это предложение украинской стороны для переговорной позиции. Мы всерьез такие предложения не рассматривали, потому что могли быть представлены предложения о полном списании долга перед РФ, и это тоже можно было рассматривать в качестве предложения. Напомню, коммерческие кредиторы в результате договоренностей с украинской стороной через термин приведенной стоимости списывали порядка 18-20%", - сказал министр финансов РФ.

Урегулирование через суд

Россия в феврале текущего года подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию трехмиллиардного долга. Судебное заседание по иску РФ к Украине по вопросу долга состоится в Высоком суде Лондона 17 января 2017 г.

"Мы сейчас будем отстаивать свои интересы в судебном порядке. Мы уже подали иск, в начале следующего года, 17 января, Высокий суд Лондона его рассмотрит. У российской стороны достаточно аргументов для того, чтобы рассчитывать на объективное рассмотрение суда", - сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что РФ выполнила со своей стороны все необходимые условия для начала переговоров о реструктуризации долга Украины. "РФ встретила с украинской стороны полное непонимание, молчание, предложения, которые не могут быть приняты во внимание. Безусловно, такое поведение Украины как заемщика, конечно, скажется на дальнейших возможностях этого государства выходить на внешние рынки", - заявил министр финансов РФ.

При этом, по словам Силуанова, российская сторона готова продолжать переговоры с Украиной по досудебному урегулированию вопроса с долгом. Силуанов также сообщил о возможной встрече в октябре текущего года с министром финансов Украины в Вашингтоне на ежегодной встрече МВФ.

История кредита РФ для Украины. Досье