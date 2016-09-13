СМИ: украинский "Южмаш" разрабатывает аналог российских "Искандеров"

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Украина разрабатывает комплекс "Гром-2", который будет "близким аналогом" российского "Искандера". Об этом сообщает во вторнк украинское издание "ЛИГА.Новости" со ссылкой на свои источники.

"Эта система по сути - близкий аналог российского "Искандера". Комплекс создают силами ГКБ "Южмаш"", - сообщает издание.

Отмечается, что изначально максимальная дальность стрельбы планировалась на уровне 300 км с возможностью увеличения до 500 км. Однако в итоге новый комплекс разрабатывается с возможностью уничтожать цели на расстоянии 450 км. Именно под такое расстояние разрабатывается, по данным источников, ракета этого комплекса. "Гром-2" полностью заменит систему "Точка-У", говорится в статье.

Как пишет "ЛИГА.Новости", Киев также поставил задачу ускорить реализацию серийного производства ракет для систем "Град", "Ураган" и "Смерч".

"Недавно секретарь Совета нацбезопасности Александр Турчинов наблюдал успешные пробные запуски ракет, созданных в рамках двух проектов. Осталось дождаться серийного производства. Ориентировочно массовое производство и передача ракет военным начнется в начале следующего года", - утверждает издание.