Оппозиция требует от властей Украины отказаться от введения цензуры на российские книги

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Партия "Оппозиционный блок" призвала украинскую власть отказаться от введения разрешительного принципа для ввоза книг из РФ. Об этом говорится в заявлении партии.

"Законопроект о цензуре при ввозе книг на Украину - это имитация бурной деятельности, которая позволяет правительству продолжать воровство бюджетных средств. "Оппозиционный блок" требует от власти отказаться от планов по введению книжной цензуры и заняться вопросами экономики и тарифов, действительно актуальными для людей", - говорится в сообщении.

По мнению оппозиции, подобные запреты не имеют никакого практического смысла, ведь в эпоху интернета любую книгу можно прочитать в электронном виде.

"Заигравшись в идеологию, правительство не выполняет свою основную функцию - оно ничего не делает для восстановления экономики и улучшения жизни людей. Наоборот, в последние два с половиной года власть только разрушает промышленность и делает людей нищими", - подчеркнули в "Оппозиционном блоке".

СПЕЦПРОЕКТ Украина: хроника евразийского раскола Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

Кабинет министров Украины восьмого сентября одобрил проект закона об ограничении ввоза книг российского производства, который предусматривает создание экспертного совета по проверке содержания книг и выдаче разрешения на их ввоз. В частности, экспертный совет будет проверять книги из Российской Федерации на предмет их "антиукраинского содержания". Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко выразил уверенность, что до конца года закон будет принят.

В прошлом году Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины уже вводил запрет на ряд книг российских авторов. В этот список вошло 38 изданий, в частности книги Николая Старикова "Украина. Хаос и революция - оружие доллара", Александра Дугина "Евразийский реванш России", Андрея Фурсова "Холодный восточный вечер русской весны", Эдуарда Лимонова "Киев капут", Сергея Доренко "Донбасс - дымовая завеса Путина?", Сергея Глазьева "Катастрофа. От американской войны к мировой войне", Льва Вершинина "Евромайдан. "Кто уничтожил Украину?", Юрия Мухина "Массовые нарушения прав человека в ходе гражданского противостояния на Украине, 2013-2014 гг." и ряд других.