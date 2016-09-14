СМИ: доставка помощи в Алеппо задерживается по вине вооруженной оппозиции

БЕЙРУТ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Доставка первой партии гуманитарной помощи в город Алеппо (360 км от Дамаска) задерживается по вине вооруженной оппозиции. Об этом сообщил информационный портал "Сурия аль-Эн".

По его сведениям, контролируемый боевиками "Совет Алеппо" объявил себя "единственной стороной, которая будет отвечать за передачу продовольствия и товаров первой необходимости населению". Этот орган, созданный в восточных районах города, где хозяйничают бандформирования, категорически отказался "взаимодействовать с сирийскими властями и их союзниками".

Специальный посланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура сообщил во вторник, что Всемирная продовольственная программа ООН подготовила к отправке 20 грузовиков с гуманитарной помощью. "ООН готова. Наш приоритет - Алеппо, потому что он был изолирован очень давно", - отметил спецпосланник. Основное внимание, по его словам, будет уделено восточной части этого города.

Сотрудники ООН пока не стали осуществлять отправку гуманитарной помощи жителям Сирии, посчитав это небезопасным.

Исламисты не соблюдают перемирия

Как передает "Сурия аль-Эн", радикальные исламистские группировки, составляющие большую часть вооруженной оппозиции в Сирии, не соблюдают объявленное 12 сентября прекращение огня.

По его данным, главари крупных формирований исламистов "Джейш аль-Ислам", "Ахрар аш-Шам", "Нуреддин аз-Зенги", "Фейлак Хомс", "Лива Суккур аль- Джебаль" и ряд других выступили с совместным заявлением, в котором назвали перемирие "угрозой сирийской революции".

Они отвергли требование о размежевании с террористами "Джебхат Фатх аш-Шам" ("Фронт завоевания Леванта"; ранее - "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ). "Мы отказываемся воевать с "Фатх аш-Шам" или любой другой группировкой, которая вместе с нами противостоит войскам режима", - подчеркивается в заявлении.

Телеканал "Аль-Маядин" сообщил, что за последние часы боевики 25 раз обстреливали жилые районы Алеппо и позиции правительственных сил. Поступили сообщения о нарушении режима прекращения огня из других районов Сирии.

Турецкая помощь до Алеппо не дошла

Примерно 40 грузовиков с игрушками, одеждой и продовольствием направила на север Сирии по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам) турецкое правительство. Как сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, эта помощь "будет доставлена по согласованным гуманитарным коридорам". Кроме Алеппо, она поступит в города Эр-Раи и Джараблус, освобожденные от боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) в ходе операции "Щит Евфрата", которую проводит турецкая армия.

МИД Сирии, однако, заявил, что не разрешит доставить гуманитарную помощь в Алеппо, особенно из Турции, без координации с сирийским правительством и ООН.