Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: состояние Шимона Переса улучшилось, но остается критическим

Международная панорама
14 сентября, 18:08 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ 14, сентября. /ТАСС
По словам врачей, утром экс-президента Израиля обследовали еще раз и временно сняли с медикаментозной поддержки
Материал из 1 страницы
Шимон Перес

Шимон Перес

© AP Photo/Oded Balilty

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 сентября. /ТАСС/. Врачи выразили осторожный оптимизм по поводу самочувствия экс-президента Израиля Шимона Переса. Как сообщила газета Haaretz, согласно обнародованному докладу медицинского центра, куда накануне вечером с инсультом был доставлен 93-летний известный политик, "наметились небольшие улучшения, но состояние остается серьезным".

Смотрите также
Шимон Перес
Бывший президент Израиля Шимон Перес госпитализирован после инсульта

По словам врачей, утром Пересу было проведено еще одно обследование, и его временно сняли с медикаментозной поддержки. "Он проснулся, открыл глаза, он понимал обращенную к нему речь и даже смог слегка пожать руку, - сообщил профессор Зэев Фельдман из команды лечащих бывшего президента нейрохирургов. - Это свидетельствует о том, что его когнитивные функции действуют". После обследования политика вновь ввели в состояние искусственной комы, чтобы "дать ему отдохнуть", но препараты ему никакие не дают.

Специалисты отметили, что сейчас идет естественный восстановительный процесс (мозга), который может занять недели, а то и больше. "Это не означает, что не может быть изменений в ту или иную сторону, - отметил профессор. - Он находится в тяжелом, но стабильном состоянии с небольшими улучшениями".

Лауреат Нобелевской премии мира и бывший президент Израиля был доставлен во вторник вечером в палату интенсивной терапии медицинского центра близ Тель-Авива после того, как сообщил лечащему врачу, что чувствует слабость. Сразу после того, как Переса привезли в больницу, врачи сделали ему компьютерную томографию, которая показала кровоизлияние в мозг. После этого было решено подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких и ввести в состояние искусственной комы.

Неделю назад Пересу успешно имплантировали кардиостимулятор в связи с диагностированной в июле мерцательной аритмией. 14 января ему была сделана операция по кардиоваскулярной катетеризации, в результате которой была расширена оказавшаяся суженной артерия.

Об экс-президенте 

Шимон Перес был президентом Израиля с 2007 по 2014 год. Он родился 2 августа 1923 года на территории современной Белоруссии. Почти за 70 лет политической карьеры он сменил множество министерских портфелей, дважды был главой правительства, возглавлял МИД Израиля, министерство финансов, другие ведомства. В 1994 году, будучи министром иностранных дел еврейского государства, вместе с премьер- министром Ицхаком Рабином и палестинским лидером Ясиром Арафатом Перес был удостоен Нобелевской премии мира за "усилия, направленные на достижение мира на Ближнем Востоке".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Израиль
Персоны
Перес, Шимон
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В крупном ДТП на Кутузовском проспекте погиб полицейский
2
Источник подтвердил уход Маркина из Следственного комитета
3
Песни о родине и "шерше ля фам": чем запомнился Владимир Маркин
4
Порошенко поручил МИД уведомить до конца дня РФ об иске по морскому праву
5
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
6
Генштаб: Черноморский флот России может уничтожить десант противника еще в портах
7
Колокольцев поручил проверить антикоррупционный главк МВД
Темы дня
Реклама