СМИ: состояние Шимона Переса улучшилось, но остается критическим

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 сентября. /ТАСС/. Врачи выразили осторожный оптимизм по поводу самочувствия экс-президента Израиля Шимона Переса. Как сообщила газета Haaretz, согласно обнародованному докладу медицинского центра, куда накануне вечером с инсультом был доставлен 93-летний известный политик, "наметились небольшие улучшения, но состояние остается серьезным".

По словам врачей, утром Пересу было проведено еще одно обследование, и его временно сняли с медикаментозной поддержки. "Он проснулся, открыл глаза, он понимал обращенную к нему речь и даже смог слегка пожать руку, - сообщил профессор Зэев Фельдман из команды лечащих бывшего президента нейрохирургов. - Это свидетельствует о том, что его когнитивные функции действуют". После обследования политика вновь ввели в состояние искусственной комы, чтобы "дать ему отдохнуть", но препараты ему никакие не дают.

Специалисты отметили, что сейчас идет естественный восстановительный процесс (мозга), который может занять недели, а то и больше. "Это не означает, что не может быть изменений в ту или иную сторону, - отметил профессор. - Он находится в тяжелом, но стабильном состоянии с небольшими улучшениями".

Лауреат Нобелевской премии мира и бывший президент Израиля был доставлен во вторник вечером в палату интенсивной терапии медицинского центра близ Тель-Авива после того, как сообщил лечащему врачу, что чувствует слабость. Сразу после того, как Переса привезли в больницу, врачи сделали ему компьютерную томографию, которая показала кровоизлияние в мозг. После этого было решено подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких и ввести в состояние искусственной комы.

Неделю назад Пересу успешно имплантировали кардиостимулятор в связи с диагностированной в июле мерцательной аритмией. 14 января ему была сделана операция по кардиоваскулярной катетеризации, в результате которой была расширена оказавшаяся суженной артерия.

Об экс-президенте

Шимон Перес был президентом Израиля с 2007 по 2014 год. Он родился 2 августа 1923 года на территории современной Белоруссии. Почти за 70 лет политической карьеры он сменил множество министерских портфелей, дважды был главой правительства, возглавлял МИД Израиля, министерство финансов, другие ведомства. В 1994 году, будучи министром иностранных дел еврейского государства, вместе с премьер- министром Ицхаком Рабином и палестинским лидером Ясиром Арафатом Перес был удостоен Нобелевской премии мира за "усилия, направленные на достижение мира на Ближнем Востоке".