Штайнмайер: Киев гарантировал соблюдение "режима тишины" в Донбассе с 15 сентября

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Украина гарантировала соблюдение "режима тишины" в Донбассе с 00:00 15 сентября, о чем ранее объявили провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.

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Об этом после встречи с президентом Украины Петром Порошенко сообщил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Мы сегодня приехали с объявлением из Москвы, что сегодня в полночь вступит в силу прекращения огня. - сказа министр на пресс-конференции. - Мы во время встречи с Порошенко говорили о том, что мы очень удовлетворены тем, что этого удалось достичь. Украина со своей стороны сказала, что будет придерживаться прекращения огня".

По словам Штайнмайера, если обе стороны конфликта будут соблюдать "режим тишины" дольше объявленной недели, то появится возможность дальнейшего разведения войск в некоторых районах Донбасса. "Мы надеемся, что в следующий вторник (20 сентября - прим. ТАСС) Трехсторонняя контактная группа именно об этом и договорится", - указал он.

Глава МИД ФРГ добавил, что на встрече с Порошенко и Климкины прошло обсуждение шагов по улучшению ситуации с безопасностью в Донбассе. Министр уточнил, что обсуждение будет продолжено на предстоящих переговорах в Славянске, где планируется встреча с представителями ОБСЕ.

Штайнмайер выразил надежду, что контактная группа на следующей встрече договорится о разведении сил в ряде пилотных районов Донбасса.

"Если обе стороны будут придерживаться режима прекращения огня, то, я надеюсь, у нас появится возможность согласовать дальнейшее отведение войск в некоторых пилотных районах, - сказал он на брифинге по итогам встречи с министрами иностранных дел Украины и Франции Павлом Климкиным и Жан-Марком Эйро. - И мы надеемся, что на следующей встрече Контактная группа именно об этом и договорится".

В свою очередь министр иностранных дел Франции подчеркнул, что согласование этого документа станет важным этапом в процессе урегулирования. "На следующей неделе будет важный этап, который одновременно может дать и консолидацию предыдущих достижений, и надежду на проведение саммита в "нормандском формате", - сказал он. - Речь идет о подготовке и подписании документа о разведении вооруженных сил в трех пилотных районах".

Вопрос о разведении сил сторонами конфликта в Донбассе был поставлен на повестку дня еще в середине июня на встрече советников лидеров "нормандской четверки" в Минске. Тогда ставилась задача провести его до 1 июля. Однако этого до сих пор не произошло, и из десяти районов предполагаемого отведения войск сторонам удалось согласовать лишь два: село Петровское в ДНР и село Золотое в ЛНР.

Контактная группа обсуждала вопрос о том, чтобы сделать зоной безопасности все пропускные пункты на линии соприкосновения.