Пан Ги Мун оценил свою работу на посту генсека ООН как "десятилетие прогресса и неудач"

ООН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун охарактеризовал срок своего пребывания на посту административного главы всемирной организации как "десятилетие прогресса и неудач", а также признался, что будет скучать по своей работе. Об этом он заявил в среду на пресс-конференции в Нью-Йорке по случаю начала 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

СПЕЦПРОЕКТ Факты и легенды об ООН История ООН, рассказанная дипломатами, – в спецпроекте ТАСС

Предстоящие месяцы станут для Пан Ги Муна последними на посту генсека ООН - его полномочия истекут в конце года, а 1 января к работе приступит новый административный глава организации, имя которого станет известно в ближайшие недели.

"Это было десятилетие как прогресса, так и неудач. Принятие повестки в области устойчивого развития на период до 2030 года и Парижского соглашения по изменению климата, а также создание структуры "ООН-женщины" - это одни из наиболее успешных моментов. Неспособность же урегулировать несколько затянувшихся конфликтов причиняла огромную боль", - сказал генсек ООН.

По его словам, он огорчен, что вскоре расстанется с "с самоотверженным персоналом ООН". "Я даже буду скучать по этой жаркой комнате", - добавил он.

Пан Ги Мун пообещал, что максимально полезно проведет каждую минуту в оставшееся время до истечения своих полномочий - "вплоть до того момента, как часы пробьют полночь в канун Нового года". "Я уверен, что у меня еще будет возможность обсудить с вами то, что произошло за последние 10 лет. Но пока у меня остается время, я полностью сосредоточен на работе", - заявил генеральный секретарь.

"Критически важный момент истории"

По его словам, общие прения в формате Генеральной Ассамблеи, которые пройдут на следующей неделе с участием мировых лидеров и глав МИД государств, "состоятся в критически важный момент" истории. "Мы постараемся добиться прогресса в урегулировании затянувшихся конфликтов и снижении напряженности в Африке, Азии, Европе и на Ближнем Востоке", - заверил Пан Ги Мун, также подчеркнув важность выполнения Целей устойчивого развития, утвержденных на саммите в Нью-Йорке в сентябре 2015 года. "Это - наш план действия по достижению мира и процветания на здоровой планете", - указал он.

Генсек ООН обозначил три главных вызова для международного сообщества на сегодняшний день. Во-первых, он призвал страны ответственно подойти к решению кризиса с беженцами и мигрантами, который будет обсуждаться на двух мероприятиях в Нью-Йорке 19 и 20 сентября. Во-вторых, Пан Ги Мун подчеркнул необходимость добиться скорейшего вступления в силу Парижского соглашения по климату.

Третьей важнейшей задачей для ООН генсек назвал урегулирование конфликта в Сирии, который, по его словам, является основным очагом нестабильности в регионе и в мире. Он призвал к скорейшему возобновлению переговоров между Дамаском и оппозицией, а также попросил США и Россию заставить противоборствующие стороны сотрудничать в оказании гуманитарной помощи населению.