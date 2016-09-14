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Клинтон задала 20 вопросов Трампу о его бизнесе и о России

Международная панорама
14 сентября, 23:10 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Экс-госсекретарь, в частности, интересуется, готов ли Трамп "раскрыть суть его личных и деловых отношений со всеми российскими олигархами", к которым он "близок
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© AP Photo/Mark Tenally

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в среду в своем микроблоге в Twitter задала 20 вопросов своему сопернику - республиканцу Дональду Трампу. Почти все они касаются деловых связей миллиардера с его зарубежными партерами, в том числе в России и Иране.

Экс-госсекретарь, в частности, интересуется, готов ли Трамп "раскрыть суть его личных и деловых отношений со всеми российскими олигархами", к которым он "близок". "Обсуждали ли вы или ваш штаб американо-российские отношения с российскими миллиардерами, с которыми вы имели дела?" - продолжает она.

Кроме того, Клинтон также хочет знать, как ее оппонент будет выстраивать жесткую линию поведения с Ираном, "если одним из партнеров (Трампа) был человек, связанный с отмыванием" республикой денег. "Нет никаких сомнений, что Трамп всю свою жизнь в первую очередь смотрел в свой кошелек - с чего ему меняться, если он станет президентом?" - гласит последний вопрос.

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Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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