Клинтон задала 20 вопросов Трампу о его бизнесе и о России

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в среду в своем микроблоге в Twitter задала 20 вопросов своему сопернику - республиканцу Дональду Трампу. Почти все они касаются деловых связей миллиардера с его зарубежными партерами, в том числе в России и Иране.

Экс-госсекретарь, в частности, интересуется, готов ли Трамп "раскрыть суть его личных и деловых отношений со всеми российскими олигархами", к которым он "близок". "Обсуждали ли вы или ваш штаб американо-российские отношения с российскими миллиардерами, с которыми вы имели дела?" - продолжает она.

"You can't lead this nation if you have such a low opinion for its citizens." —Donald Trump



About that. pic.twitter.com/pij0atGrgK — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 12 сентября 2016 г.

Кроме того, Клинтон также хочет знать, как ее оппонент будет выстраивать жесткую линию поведения с Ираном, "если одним из партнеров (Трампа) был человек, связанный с отмыванием" республикой денег. "Нет никаких сомнений, что Трамп всю свою жизнь в первую очередь смотрел в свой кошелек - с чего ему меняться, если он станет президентом?" - гласит последний вопрос.

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