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В Белом доме признали, что оппозиция в Сирии не сможет свергнуть Асада

Международная панорама
15 сентября, 6:31 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
При этом помощник президента США по нацбезопасности отметила, что, по ее мнению, Башар Асад никогда не сможет восстановить легитимность в масштабах всей страны
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Башар Асад

Башар Асад

© EPA/SANA

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Силы сирийской оппозиции, по всей видимости, никогда не смогут укрепиться настолько, чтобы осуществить свержение ныне правящего в Дамаске режима во главе с президентом Башаром Асадом. Это признала помощник президента США по национальной безопасности Сюзан Райс, выступая в среду в Джорджтаунском университете в Вашингтоне.

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С ее точки зрения, "Асад никогда не сможет восстановить легитимность в масштабах всей страны". "А оппозиция, вероятно, никогда не станет настолько сильной, чтобы (быть в состоянии) свергнуть Асада", - заявила Райс. При этом она охарактеризовала силы сирийской оппозиции как "чрезвычайно раздробленные"

Как она заверила, американская администрация выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта в Сирии. По словам Райс, гражданская война в Сирии, "как практически любой конфликт такого рода, в конечном счете должна быть прекращена за столом переговоров". "Ясно очерченного военного решения (у конфликта в Сирии) нет", - подчеркнула советник американского лидера.

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