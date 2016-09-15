ВС Сирии отбили атаки боевиков ИГ на подступах к городу Дейр-эз-Зор

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БЕЙРУТ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирийская армия при поддержке отрядов народного ополчения отразила атаки боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на подступах к городу Дейр-эз-Зор на Евфрате (432 км от Дамаска). Как передало информационное агентство SANA, правительственные силы, которые удерживают плацдармы внутри города и его окрестностях, перешли в контратаку и выбили экстремистов со стратегической высоты Телль-Суннуф.
Оттуда боевики вели обстрелы жилых кварталов, где остаются десятки тысяч мирных граждан, указывает агентство. Ожесточенные столкновения с бандами ИГ продолжаются на окраинах Дейр-эз-Зора в Джнейне, Эль-Бугейлии, Рашидии и Эль-Ховейке.
Как сообщила телестанция "Аль-Маядин", местные ополченцы выследили и уничтожили 17 террористов в населенном пункте Эт-Тебни. Среди них Омар аль-Хасани, который фигурирует в показанной 13 сентября по телеканалу "Аль-Арабия" видеозаписи расправы над 19 заложниками в Дейр- эз-Зоре. Убийцы подвесили пленников головой вниз и зарезали их как жертвенных животных. Это произошло в канун мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам).
Новое преступление радикалов из ИГ шокировало общественность. Сирийский МИД направил послание в Совет Безопасности ООН с требованием осудить расправу.
В Эль-Кунейтре (40 км к югу от Дамаска) войска нанесли поражение бандам террористов из организации "Джебхат Фатх аш-Шам" ("Фронт завоевания Леванта"; ранее называлась "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ). За два дня боев на этом участке фронта было уничтожено свыше 100 экстремистов, еще 400 получили ранения. По сведениям газеты "Ас-Сафир", противник пытался овладеть городом-спутником Эль-Баас и перекрыть пути снабжения правительственных сил. Наиболее ожесточенные бои шли в районах Кфар-Насидж и Дейр-Адас, где пересекаются дороги, идущие в провинциальный центр Дераа и Дамаск.
"Ас-Сафир" отмечает, что в руках "Джебхат Фатх аш-Шам" остается приграничная полоса на линии разъединения сирийских и израильских войск у оккупированных Голанских высот протяженностью 75 км и глубиной 10 км. Там расположено порядка 120 сел.
Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.
Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.
ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).