Власти Норвегии под угрозой суда согласились изменить проект мемориала жертвам Брейвика

ОСЛО, 15 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Правительство Норвегии объявило, что готово изменить проект национального мемориала памяти жертв террориста Андерса Брейвика, как на этом настаивают жители местечка Сербротен, возле которого монумент планируется построить. Инициативная группа, члены которой летом подали иск против государства, не считает этот шаг достаточным и настаивает на том, чтобы власти перенесли было само место строительства, сообщает NTB.

"Мы хотим избежать сложного и изнурительного судебного процесса. Наше предложение (жителям Сербротена) остается в силе, вопросом будет заниматься генеральный прокурор. Важно, чтобы национальный мемориал был возведен, чтобы людям было где собираться и вспоминать. В течение многих лет мы пытались найти подходящее место, и действующее правительство, как и предыдущее, считает, что им должен стать мыс Сербротен", - заявил министр по делам коммун и модернизации Ян Туре Саннер.

Каждодневное напоминание

Людей, проживающих на берегу озера Тюрифьорд, в котором находится печально знаменитый остров Утейа, смущает тот факт, что мемориал станет для них каждодневным напоминанием о трагедии, произошедшей на острове. Еще два года назад правительство одобрило проект шведского архитектора Йонаса Дальберга, который хотел превратить в памятник мыс, с которого открывается вид на остров. Оконечность скалы планировалось отделить от остальной части суши рукотворной расселиной метровой ширины, а на обнажившуюся каменную стену нанести имена 69 человек, убитых на Утейе.

"Мы хотим подчеркнуть, что не являемся противниками строительства мемориала в коммуне Хуле (на ее территории находится мыс и одноименный поселок Сербротен - прим. ТАСС), однако считаем ужасным тот факт, что государство хочет поместить его на обозрении местных жителей, которые активно помогали спасать подростков 22 июля (2011 года). Многие до сих пор тяжело переживают события того дня и не нуждаются в дополнительных напоминаниях о жестоком преступлении", - говорится в судебном заявлении истцов.

По словам адвоката Харальда Стабелла, представляющего интересы 22 жителей Сербротена, даже менее масштабный мемориал, который не изменит вид мыса, все равно будет находиться в шаговой доступности от домов людей, ставших невольными свидетелями трагедии. В связи с этим иск пока отозван не будет.

История терактов

Приверженец праворадикальной идеологии Андерс Брейвик 22 июля 2011 года привел в действие мощное взрывное устройство, заложенное у одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек и несколько сотен получили ранения. В тот же день он устроил бойню на острове Утейа, убив 69 и ранив 66 человек. В основном это были подростки - участники ежегодного слета молодежного крыла Рабочей партии, в политике которой Брейвик видел причину многих проблем Норвегии, в частности, засилья мигрантов.

В настоящий момент террорист отбывает 21-летний срок заключения (на момент совершения терактов максимальный из предусмотренных норвежским законодательством - прим. ТАСС), который может быть продлен неограниченное число раз, если заключенный, по мнению властей, продолжит представлять опасность для общества.