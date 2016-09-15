Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генсек ООН: ситуация на Голанах угрожает режиму прекращения огня между Израилем и Сирией

Международная панорама
15 сентября, 20:23 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Пан Ги Мун призвал обе страны придерживаться условий соглашения о разъединении и проявить максимальную сдержанность
Материал из 1 страницы

ООН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Обострение ситуации на Голанских высотах ставит под угрозу режим прекращения огня между Израилем и Сирией. С таким предупреждением выступил в четверг генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, комментируя эскалацию обстановки в районе буферной зоны между двумя странами.

Смотрите также
Израильские ВВС атаковали сирийскую позицию на склоне Голан

"Я обеспокоен продолжающимися случаями пересечения линии прекращения огня, а также столкновениями в районе разъединения (сил). Это развитие событий подрывает соглашение о разъединении сил 1974 года, а также ставит под угрозу режим прекращения огня между Израилем и Сирией", - заявил генсек на заседании Совета Безопасности ООН. Пан Ги Мун призвал обе страны "придерживаться условий соглашения о разъединении и проявить максимальную сдержанность".

Ранее сирийские военные сообщили, что израильский истребитель в ночь на среду атаковал артиллерийские позиции армии САР на восточном склоне Голанских высот, выведя из строя два орудия. Сирийское командование расценило действия Иерусалима "как поддержку террористической группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" ("Фронт завоевания Леванта"; ранее - "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) и опасную эскалацию с целью помешать реализации соглашения о прекращении огня".

Смотрите также
Израильские военные обстреляли позиции сирийской армии вблизи Голан

Во вторник командование ВС САР объявило, что военным удалось сбить израильский истребитель и беспилотник, которые атаковали позиции под городом Эль-Кунейтра (40 км от Дамаска). Армия обороны Израиля, однако, заявила, что авиация вернулась без потерь, хотя и была обстреляна с земли двумя зенитными ракетами.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (парламент Израиля) принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Пан Ги Мун
Страны
Сирия Израиль
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: четыре человека задержаны за попытку перекрыть Тверскую улицу в Москве
2
Вылет самолета "Грозный авиа" задержали в Воронеже из-за неоплаты заправки
3
Путин подарил Медведеву на день рождения картину "В цеху"
4
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
5
Глава Росстата признал необходимость повышения пенсионного возраста
6
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
7
Россия может предложить ЕврАзЭс ввести маркировку обуви по аналогии с шубами
Темы дня
Реклама