Генсек ООН: ситуация на Голанах угрожает режиму прекращения огня между Израилем и Сирией

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ООН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Обострение ситуации на Голанских высотах ставит под угрозу режим прекращения огня между Израилем и Сирией. С таким предупреждением выступил в четверг генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, комментируя эскалацию обстановки в районе буферной зоны между двумя странами.
"Я обеспокоен продолжающимися случаями пересечения линии прекращения огня, а также столкновениями в районе разъединения (сил). Это развитие событий подрывает соглашение о разъединении сил 1974 года, а также ставит под угрозу режим прекращения огня между Израилем и Сирией", - заявил генсек на заседании Совета Безопасности ООН. Пан Ги Мун призвал обе страны "придерживаться условий соглашения о разъединении и проявить максимальную сдержанность".
Ранее сирийские военные сообщили, что израильский истребитель в ночь на среду атаковал артиллерийские позиции армии САР на восточном склоне Голанских высот, выведя из строя два орудия. Сирийское командование расценило действия Иерусалима "как поддержку террористической группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" ("Фронт завоевания Леванта"; ранее - "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) и опасную эскалацию с целью помешать реализации соглашения о прекращении огня".
Во вторник командование ВС САР объявило, что военным удалось сбить израильский истребитель и беспилотник, которые атаковали позиции под городом Эль-Кунейтра (40 км от Дамаска). Армия обороны Израиля, однако, заявила, что авиация вернулась без потерь, хотя и была обстреляна с земли двумя зенитными ракетами.
Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (парламент Израиля) принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.