Израильские ВВС атаковали сирийскую позицию на склоне Голан

БЕЙРУТ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Израильский истребитель атаковал артиллерийские позиции сирийской армии на восточном склоне Голанских высот. Об этом говорится в распространенном информационным агентством SANA коммюнике командования вооруженными силами Сирии.

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"Новая агрессивная вылазка Израиля последовала в ночь на среду. При этом самолет противника выпустил по району Айн-эль-Бурдж две ракеты с оккупированной части Голан, не вторгаясь в сирийское воздушное пространство", - говорится в коммюнике. В нем сообщается, что в результате ракетного удара выведены из строя два орудия.

Командование вооруженными силами Сирии расценивает нападение Израиля "как поддержку террористической группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" ("Фронт завоевания Леванта"; ранее - "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) и опасную эскалацию с целью помешать реализации соглашения о прекращении огня".

Командование ВС Сирии сообщило в своем коммюнике, что сирийские средства ПВО сбили израильский истребитель и беспилотник, которые атаковали военные позиции под городом Эль-Кунейтра (40 км от Дамаска). Армия обороны Израиля, однако, заявила, что авиация вернулась без потерь, хотя и была обстреляна с земли двумя зенитными ракетами.

Как отмечается в коммюнике сирийских ВС, Израиль "откровенно содействует атакам банд террористов в Эль-Кунейтре, разрешая им беспрепятственно перемещаться у линии разъединения сирийских и израильских войск на Голанских высотах". Согласно израильским источникам, авиаудар стал ответом на падение очередного шального снаряда на оккупированной части Голан. За последние 10 дней это уже пятый инцидент, который сопровождается налетами израильской авиации. Данных о потерях среди сирийских военнослужащих не приводится.

По сведениям агентства SANA, бойцам сирийской армии и отрядам народного ополчения удалось отбить атаки террористов в окрестностях населенного пункта Ходр и в районе Телль-Арнаба. На этом участке фронта уничтожены десятки боевиков, в том числе 9 полевых командиров бандформирований.

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО" Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ. Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье