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Генсек ООН назвал ситуацию в секторе Газа бомбой замедленного действия

Международная панорама
15 сентября, 22:39 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Пан Ги Мун добавил, что в анклаве постоянно царят "нестабильность и опасность эскалации насилия"
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Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун

© Rick Bajornas/United Nations via AP

ООН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Ситуация в секторе Газа, блокаду которого продолжает осуществлять Израиль, является бомбой замедленного действия. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на ежемесячном заседании по ближневосточному урегулированию.

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"Если смотреть на ситуацию на границе (анклава), то Газа остается в блокаде и это бомба замедленного действия", - сказал Пан Ги Мун, добавив, что в анклаве постоянно царят "нестабильность и опасность эскалации насилия". "Продолжающаяся накачка оружием и военная активность ХАМАС и других радикальных группировок ведут к тому, что силы по обе стороны границы находятся в постоянной боевой готовности", - предупредил Пан Ги Мун.

Как сообщил генсек, за два года, прошедшие с последнего конфликта в Газе, ООН и партнерам удалось добиться некоторого прогресса в восстановлении анклава, но гуманитарная ситуация в нем продолжает оставаться очень тяжелой. По его словам, более 1,3 млн из 1,9 млн жителей Газы нуждаются в гуманитарной помощи, около 65 тысяч человек лишены крова.

Ситуация подпитывает экстремизм

Пан Ги Мун предупредил, что лишения, которые испытывают жители анклава "подпитывают нестабильность и экстремизм". Кроме того, административный глава ООН обратил внимания на сохраняющийся раскол между палестинскими фракциями, который подрывает перспективу на нормализацию ситуации в Газе. "А отсутствие правительства национального единства, опирающегося на принципы, необходимые для примирения, не позволяет положить конец (израильской) оккупации и созданию суверенного палестинского государства", - сказал генеральный секретарь.

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Он обратил внимание на то, что "квартет" международных посредников по ближневосточному урегулированию (РФ, США, ООН и ЕС) в своем июльском докладе назвал политическую, социально-экономическую ситуацию и обстановку в сфере безопасности в Газе одной из негативных тенденций, "серьезно подрывающих шансы на примирение" палестинцев и израильтян.

Серьезную обеспокоенность ситуацией в секторе Газа, а также на оккупированных палестинских территориях, выразил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин. По его словам, это "способствует росту недовольства среди населения, играет в пользу радикализации настроений в обществе и затрудняет усилия по достижению переговорного решения". "Необходимо прекратить насилие и подстрекательство к нему, остановить поселенческую активность", - указал он.

23 года без прогресса

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Как напомнил генсек ООН, 23 года назад стороны подписали в Осло соглашения, нацеленные на урегулирование конфликта и создание самостоятельного палестинского государства. "К сожалению, мы как никогда далеки от целей этих соглашений. Решение, основанное на создании двух государств, рискует быть подменено реальностью, которая состоит в существовании одного государства и непрекращающемся насилии и оккупации", - предупредил Пан Ги Мун.

На заседании СБ ООН ряд стран, в том числе Франция, Египет и Новая Зеландия, назвали израильскую оккупацию палестинских земель важнейшим препятствием мирному урегулированию конфликта. Как заявил египетский постпред Амр Абдель Латиф Абу аль-Атта, прекращение поселенческой деятельности также приведет к улучшению отношений между еврейским государством и арабским миром. "Арабские государства готовы жить бок о бок в мире с Израилем, если он прекратит оккупацию арабских земель и отведет войска к границам, существовавшим до 1967 года, в том числе с Голан, а также из Южного Ливана", - сказал дипломат.

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