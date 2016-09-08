Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Израиль начинает строить подземное заграждение вокруг сектора Газа

Международная панорама
8 сентября, 17:56 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 8, сентября. /ТАСС
Как сообщили в министерстве обороны страны, глубина бетонного барьера составит несколько десятков метров
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Tsafrir Abayov

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Израиля приступили к работе по возведению подземного заграждения вокруг границы с сектором Газа, чтобы пресечь строительство тоннелей боевиками движения ХАМАС.

Читайте также новости по теме:
Израиль - Палестина. Конфликт
© Михаил Метцель/ТАСС
Нетаньяху рассматривает предложение РФ о переговорах с Аббасом в Москве
МИД РФ: Москва обеспокоена планами Израиля по строительству на палестинских территориях
Путин: РФ считает сложившийся статус-кво по Палестине неприемлемым

Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя министерства обороны.

В оборонном ведомстве заявили, что глубина бетонного барьера составит несколько десятков метров. Он будет построен вдоль всей границы с сектором Газа.

По сведениям агентства, пробная часть барьера на небольшом участке границы возводится уже сейчас.

Боевики движения ХАМАС используют тоннели, чтобы проникнуть в Израиль с территории сектора Газа. В июле - августе 2014 года Армией обороны Израиля в секторе Газа была проведена операция "Нерушимая скала", целью которой являлось разрушение тоннелей. По данным израильской армии, почти за два месяца тогда удалось обнаружить и засыпать 32 тоннеля, 14 из которых вели на израильскую территорию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Израиль - Палестина. Конфликт
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обнаружены машины, на которых скрылись ограбившие инкассаторов в Москве
2
В Москве на Новом Арбате попал в аварию BMW с номерами АМР
3
Кандидат в президенты США спросил у журналиста, что такое Алеппо
4
Уральского "ловца" покемонов отпустили из СИЗО
5
В крупном ДТП на северо-западе Москвы пострадали два человека
6
СК прекратил дело в отношении жителя Урала, убившего четырех человек в целях самообороны
7
В Москве при ограблении сгорели две машины, включая броневик инкассаторов
Темы дня
Реклама