Израиль начинает строить подземное заграждение вокруг сектора Газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Израиля приступили к работе по возведению подземного заграждения вокруг границы с сектором Газа, чтобы пресечь строительство тоннелей боевиками движения ХАМАС.
Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя министерства обороны.
В оборонном ведомстве заявили, что глубина бетонного барьера составит несколько десятков метров. Он будет построен вдоль всей границы с сектором Газа.
По сведениям агентства, пробная часть барьера на небольшом участке границы возводится уже сейчас.
Боевики движения ХАМАС используют тоннели, чтобы проникнуть в Израиль с территории сектора Газа. В июле - августе 2014 года Армией обороны Израиля в секторе Газа была проведена операция "Нерушимая скала", целью которой являлось разрушение тоннелей. По данным израильской армии, почти за два месяца тогда удалось обнаружить и засыпать 32 тоннеля, 14 из которых вели на израильскую территорию.