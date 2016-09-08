Израиль начинает строить подземное заграждение вокруг сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Израиля приступили к работе по возведению подземного заграждения вокруг границы с сектором Газа, чтобы пресечь строительство тоннелей боевиками движения ХАМАС.

Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя министерства обороны.

В оборонном ведомстве заявили, что глубина бетонного барьера составит несколько десятков метров. Он будет построен вдоль всей границы с сектором Газа.

По сведениям агентства, пробная часть барьера на небольшом участке границы возводится уже сейчас.

Боевики движения ХАМАС используют тоннели, чтобы проникнуть в Израиль с территории сектора Газа. В июле - августе 2014 года Армией обороны Израиля в секторе Газа была проведена операция "Нерушимая скала", целью которой являлось разрушение тоннелей. По данным израильской армии, почти за два месяца тогда удалось обнаружить и засыпать 32 тоннеля, 14 из которых вели на израильскую территорию.