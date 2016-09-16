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Президент Литвы: ЕС не может создать армию и дублировать функции НАТО

Международная панорама
16 сентября, 10:49 дата обновления: 16 сентября, 10:55 UTC+3
Даля Грибаускайте заявила, что речь идет не о создании армии, а о улучшении сотрудничества в сфере обороны
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БРАТИСЛАВА, 16 сентября. /Спец. корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Евросоюз не может создать армию и дублировать функции НАТО. Об этом заявила в пятницу президент Литвы Даля Грибаускайте по прибытии на неформальный саммит ЕС в Братиславе.

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"Это какое-то недопонимание. Мы говорим о лучшем сотрудничестве в обороне, но не об армии. Мы не можем дублировать или заменить НАТО", - сказала она журналистам.

Как сообщила ранее газета Le Figaro, министры обороны Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Урсула фон дер Ляйен предложили главе дипломатии ЕС Федерике Могерини кардинально обновить общую оборонную политику Евросоюза в период после выхода Великобритании из состава сообщества. Позже, 14 сентября, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в Европарламенте, что ЕС намерен создать "собственный фонд оборонных исследований и инвестиций для обеспечения своих оборонных возможностей". "Для того, чтобы европейская оборона была сильнее, мы предложим до конца года создать Европейский оборонный фонд по продвижению исследований и инноваций", - сказал он, подчеркнув, что "нам нужна более сильная Европа".

Кроме того, по его словам, ЕС в прошлом году принял участие более чем в 30 военных операциях и "должен создать свой единый штаб для них". "Нам нужны единые штаб-квартиры по обороне как часть ЕС, в дополнение к НАТО", - заявил он.

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