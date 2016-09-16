Президент Литвы: ЕС не может создать армию и дублировать функции НАТО

"Трансконтейнер" 22 сентября начнет размещение биржевых бондов на 5 млрд руб.Транспорт 16 сентября, 11:57
Экипажи Ил-38Н будут круглосуточно искать субмарины условного противника на КамчаткеАрмия и ОПК 16 сентября, 11:33
Оправданные по делу о вандализме руферы получили более 2 млн руб. компенсацийПроисшествия 16 сентября, 11:29
Размер книги заявок на евробонды Globalports превысил $1 млрдТранспорт 16 сентября, 11:27
Первый контейнерный поезд из китайского Гуанчжоу прибыл в Калужскую областьТранспорт 16 сентября, 11:22
Уральский литейщик ищет место для "неприкаянного" памятника Николаю IIНовости Урала 16 сентября, 11:18
Российской госохране исполняется 135 летПолитика 16 сентября, 10:59
ГК "Фармконтракт" идет в спортНовости партнеров 16 сентября, 10:59
Американский телеведущий взъерошил волосы ТрампаМеждународная панорама 16 сентября, 10:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРАТИСЛАВА, 16 сентября. /Спец. корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Евросоюз не может создать армию и дублировать функции НАТО. Об этом заявила в пятницу президент Литвы Даля Грибаускайте по прибытии на неформальный саммит ЕС в Братиславе.
"Это какое-то недопонимание. Мы говорим о лучшем сотрудничестве в обороне, но не об армии. Мы не можем дублировать или заменить НАТО", - сказала она журналистам.
Как сообщила ранее газета Le Figaro, министры обороны Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Урсула фон дер Ляйен предложили главе дипломатии ЕС Федерике Могерини кардинально обновить общую оборонную политику Евросоюза в период после выхода Великобритании из состава сообщества. Позже, 14 сентября, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в Европарламенте, что ЕС намерен создать "собственный фонд оборонных исследований и инвестиций для обеспечения своих оборонных возможностей". "Для того, чтобы европейская оборона была сильнее, мы предложим до конца года создать Европейский оборонный фонд по продвижению исследований и инноваций", - сказал он, подчеркнув, что "нам нужна более сильная Европа".
Кроме того, по его словам, ЕС в прошлом году принял участие более чем в 30 военных операциях и "должен создать свой единый штаб для них". "Нам нужны единые штаб-квартиры по обороне как часть ЕС, в дополнение к НАТО", - заявил он.