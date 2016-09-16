Шведский суд оставил в силе ордер на арест Ассанжа

СТОКГОЛЬМ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Аппеляционный суд Стокгольма оставил в силе ордер на арест основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщила судебная инстанция.

"Аппеляционный суд отклонил заявление об отзыве ордера на арест. Дополнительные слушания в отношении задержания не состоятся ", - отмечает ведомство.

Адвокаты австралийца в восьмой раз обжаловали ордер, выданный шесть лет назад заочно в связи с подозрениями в изнасиловании в Швеции. Это было сделано в 2010, 2014 и 2015 годах, а также в этом году после того, как 22 января 2016 года рабочая группа ООН по незаконному лишению свободы (UNWGAD) признала безосновательным лишение свободы Ассанжа.

Дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Досье