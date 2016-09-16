Дуда: нежелание отдать Польше обломки Ту-154М порождает домыслы не в пользу РФ

ВАРШАВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Президент Польши Анджей Дуда считает подозрительным тот факт, что Россия не отдает республике обломки разбившегося под Смоленском президентского самолета Ту-154М. Об этом он заявил на брифинге в Президентском дворце в Варшаве.

"Я удивлен, что Россия не хочет отдать эти обломки. Этот факт провоцирует разные домыслы не в пользу РФ. В нормальных условиях тот, кому нечего скрывать, в такой ситуации собственность другого государства просто возвращает", - сказал он.

"Конечно, это самолет российского производства, "Туполев". Но это польская собственность. Польша его купила. Поэтому в СМИ, в Польше, на международной арене появляется вопрос, почему Россия спустя шесть лет не хочет эту польскую собственность вернуть", - сказал Дуда.

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский, в свою очередь, отметил, что республике сейчас сложно вести переговоры о возвращении обломков, так как прежняя власть страны "допустила ряд ошибок", не договорившись с российской стороной о ведении расследования, опираясь на другие правовые инструменты.

Польский президентский самолет Ту-154М 10 апреля 2010 года рухнул под Смоленском. В результате трагедии погибли все 96 человек, находившиеся на борту, в том числе президент республики Лех Качиньский. Польская правительственная комиссия в 2011 году пришла к выводу, что "причиной происшествия было снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг".

Расследование обстоятельств трагедии продолжает как польская прокуратура, так и российская сторона. Москва неоднократно заявляла, что обломки Ту-154М являются вещественным доказательством и не могут быть переданы Польше до завершения следствия.

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