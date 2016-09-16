СМИ: пакистанские талибы взяли на себя ответственность за взрыв в мечети в Пакистане

ИСЛАМАБАД, 16 сентября. /ТАСС/. Террористическая группировка "Джамаат-уль-Ахрар" взяла на себя ответственность за взрыв в мечети на северо-западе Пакистана.

Об этом сообщило агентство Associated Press.

Террорист-смертник ворвался в пятницу в мечеть во время молитвы в населенном пункте в агентстве Мохманд на северо-западе страны и привел в действие взрывное устройство. В результате теракта, по последним данным, погибли 25 человек, более 30 пострадали.

Группировка "Джамаат-уль-Ахрар" откололась от "Техрик-и-талибан Пакистан" ("Движение талибов Пакистана") в августе 2014 года.