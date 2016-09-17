Порошенко ждут на допрос в Генпрокуратуру Украины сразу после его возвращения из ООН

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КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины проведет допрос президента страны Петра Порошенко в рамках расследования преступлений времен "майдана" после 26 сентября, когда глава государства вернется с Генассамблеи ООН.
Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
"Мы вызвали президента на допрос сразу после возвращения из командировки в ООН, мы договорились о встрече со следователями", - сказал он на полях 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).
Ранее в рамках расследования уже были допрошены лидер Радикальной партии Олег Ляшко, глава МВД Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и спикер Верховной рады Андрей Парубий, который был комендантом "майдана".
Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом.
В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости начался долгосрочный митинг. Началось трехмесячное противостояние, получившее название "евромайдан", в ходе которого агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий в центре Киева, возвели палаточный городок и создали вооруженные "отряды самообороны", вступившие в открытое противостояние с силами правопорядка.
Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18 - 20 февраля стали более 100 человек, также сотни получили ранения. Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".
Министерство внутренних дел Украины возбудило уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан, в связи с чем экс-президент страны Виктор Янукович и другие должностные лица были объявлены в розыск. Спустя два года дело о снайперах на "майдане" остается нераскрытым.
Украина: хроника евразийского раскола. Спецпроект ТАСС