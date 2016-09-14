Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против главы МВД Авакова

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КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении главы МВД страны Арсена Авакова.
"Я в день получаю письма от нескольких десятков человек, в том числе и от (главы Центра противодействия коррупции Украины Виталия) Шабунина, по письму которого точно так же возбудил уголовное дело, вы не поверите на кого, на министра внутренних дел Авакова, потому что все одинаковые", - сказал он в эфире "24 канала". При этом Луценко не уточнил, по какой статье оно было возбуждено.
Ранее депутаты Верховной рады неоднократно регистрировали законопроекты об отставке Арсена Авакова. В частности, 26 августа глава "Партии простых людей" Сергей Каплин внес в очередное постановление, обосновывая его тем, что органы внутренних дел под руководством главы МВД продемонстрировали "несостоятельность обеспечения безопасности граждан Украины и борьбы с криминалитетом".