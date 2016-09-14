Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против главы МВД Авакова

Международная панорама
14 сентября, 0:44 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, сентября. /ТАСС
Глава ведомства Юрий Луценко не уточнил, по какой статье было возбуждено дело
Материал из 1 страницы
Арсен Аваков

Арсен Аваков

© ИТАР-ТАСС/ Максим Никитин

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении главы МВД страны Арсена Авакова.

СПЕЦПРОЕКТ
Украина: хроника евразийского раскола
Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

"Я в день получаю письма от нескольких десятков человек, в том числе и от (главы Центра противодействия коррупции Украины Виталия) Шабунина, по письму которого точно так же возбудил уголовное дело, вы не поверите на кого, на министра внутренних дел Авакова, потому что все одинаковые", - сказал он в эфире "24 канала". При этом Луценко не уточнил, по какой статье оно было возбуждено.

Ранее депутаты Верховной рады неоднократно регистрировали законопроекты об отставке Арсена Авакова. В частности, 26 августа глава "Партии простых людей" Сергей Каплин внес в очередное постановление, обосновывая его тем, что органы внутренних дел под руководством главы МВД продемонстрировали "несостоятельность обеспечения безопасности граждан Украины и борьбы с криминалитетом".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Аваков, Арсен Борисович Луценко, Юрий Витальевич
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против главы МВД Авакова
2
Обама считает, что для Трампа Путин "это образец для подражания"
3
Эксперт: препараты, прописанные сестрам Уильямс и гимнастке Байлз, являются наркотиками
4
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
5
В Литве сожалеют о планах РФ прекратить экспорт нефтепродуктов через порты стран Балтии
6
Бывший футболист "Спартака" Артем Безродный скончался на 38-м году жизни
7
На МКАД опрокинулся в кювет КамАЗ, водитель погиб
Темы дня
Реклама