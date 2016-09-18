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Обама пошутил, сказав, что вопрос о месте его рождения для него важнее ИГ и КНДР

Международная панорама
18 сентября, 6:38 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Поводом для сомнений в гражданстве Обамы служило то, что его отец - кениец, а в детстве действующий президент проживал за пределами США
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© EPA/OLIVIER DOULIERY

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Барак Обама, выступая на собрании организации темнокожих членов Конгресса в Вашингтоне, в шутливой манере прокомментировал заявление кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа, который признал, что действующий хозяин Белого дома родился на территории Соединенных Штатов.

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"Не знаю, как вы, ребята, но я чувствую такое облегчение о того, что этот вопрос насчет места моего рождения разрешился. Я имею ввиду, ИГИЛ (прежнее название группировки "Исламское государство", ИГ, запрещена в РФ), Северная Корея, нищета, изменение климата, ничто из этого так не волновало меня, как подлинность моего свидетельства о рождении", - обратился он к аудитории. "Наконец-то мы разобрались", - добавил он.

"Еще одна срочная новость: мир не круглый, а плоский", - заключил он с улыбкой.

Ранее Трамп впервые публично признал, что Обама родился в США. "Президент Барак Обама был рожден в США - и точка, - указал миллиардер. - Теперь мы все хотим вернуться к вопросу о том, как сделать Америку снова сильной и великой".

Республиканец несколько лет назад развернул целую кампанию, требуя от Обамы предъявить свидетельство о рождении, подтверждающее его американское гражданство и право занимать пост президента США. Белый дом пошел на этот шаг в апреле 2011 года.

Документ констатирует, что глава вашингтонской администрации появился на свет в американском штате Гавайи 4 августа 1961 года, а это автоматически подтверждает его гражданство США по праву рождения. Поводом для сомнений в гражданстве Обамы служило то, что его отец - кениец, а в детстве действующий президент проживал за пределами США.

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