Обама пошутил, сказав, что вопрос о месте его рождения для него важнее ИГ и КНДР

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Барак Обама, выступая на собрании организации темнокожих членов Конгресса в Вашингтоне, в шутливой манере прокомментировал заявление кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа, который признал, что действующий хозяин Белого дома родился на территории Соединенных Штатов.

"Не знаю, как вы, ребята, но я чувствую такое облегчение о того, что этот вопрос насчет места моего рождения разрешился. Я имею ввиду, ИГИЛ (прежнее название группировки "Исламское государство", ИГ, запрещена в РФ), Северная Корея, нищета, изменение климата, ничто из этого так не волновало меня, как подлинность моего свидетельства о рождении", - обратился он к аудитории. "Наконец-то мы разобрались", - добавил он.

"Еще одна срочная новость: мир не круглый, а плоский", - заключил он с улыбкой.

Ранее Трамп впервые публично признал, что Обама родился в США. "Президент Барак Обама был рожден в США - и точка, - указал миллиардер. - Теперь мы все хотим вернуться к вопросу о том, как сделать Америку снова сильной и великой".

Республиканец несколько лет назад развернул целую кампанию, требуя от Обамы предъявить свидетельство о рождении, подтверждающее его американское гражданство и право занимать пост президента США. Белый дом пошел на этот шаг в апреле 2011 года.

Документ констатирует, что глава вашингтонской администрации появился на свет в американском штате Гавайи 4 августа 1961 года, а это автоматически подтверждает его гражданство США по праву рождения. Поводом для сомнений в гражданстве Обамы служило то, что его отец - кениец, а в детстве действующий президент проживал за пределами США.