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Обама: США будут прилагать все возможные усилия для защиты страны

Международная панорама
11 сентября, 18:06 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Президент Соединенных Штатов также подчеркнул, что американцы "будут помнить и никогда не забудут почти три тысячи прекрасных жизней, которые были отняты таким безжалостным способом"
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Барак Обама

Барак Обама

© EPA/DENNIS BRACK / POOL

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Власти США решительно настроены прилагать все возможные усилия для защиты жителей страны. Об этом заявил в воскресенье глава государства Барак Обама, выступая у стен Пентагона на траурном мероприятии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года.

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"Мы полны решимости прилагать все возможные усилия для защиты страны, которую мы любим, - сказал он. - Мы остаемся верными духу этого дня, не только защищая нашу страну, но и наши идеалы".

Говоря об угрозе США, Обама отметил, что террористы знают, что никогда не смогут сломить американцев. "ИГ (запрещенная в РФ экстремистская группировка "Исламское государство") и ( запрещенная в России террористическая сеть) "Аль-Каида" знают, что они никогда не смогут победить такую великую и сильную страну, как Америка, - считает президент. - Мы свершили правосудие над Усамой бен Ладеном. Мы усилили нашу национальную безопасность, предотвратили нападения и спасли жизни (наших граждан)".

Хозяин Белого дома подчеркнул, что США "будут помнить и никогда не забудут почти три тысячи прекрасных жизней, которые были отняты таким безжалостным способом". "Многообразие американцев - это не наша слабость. Оно по-прежнему остается, и всегда будет оставаться, одним из наших самых больших преимуществ", - заключил президент

В распространенном Госдепартаментом заявлении госсекретарь Джон Керри отметил, что жертвами трагедии 11 сентября стали не только американцы. "Граждане более 60 стран погибли во время теракта", - сказал он. По словам главы внешнеполитического ведомства, США вместе с партнерами по всему миру, "помогают побеждать террористов путем ликвидации их главарей, сокращения подконтрольных им территорий, ограничения их финансовой системы, нарушения работы их сетей, а также подвергая сомнению их ложь".

15 лет назад 19 террористов из "Аль-Каиды" захватили четыре пассажирских лайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый захваченный самолет также направлялся в сторону Вашингтона, но разбился недалеко от города Шенксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов, помимо самих террористов, погибли 2977 мужчин, женщин и детей, в том числе 72 полицейских.

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