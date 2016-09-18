СМИ: сирийский военный самолет потерпел крушение под Дейр-эз-Зором

АБУ-ДАБИ, 18 сентября. /ТАСС/. Сирийский военный самолет потерпел сегодня крушение под городом Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило сирийское национальное телевидение.

По его информации, "военный самолет потерпел крушение под Дейр-эз-Зором при выполнении боевого задания против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Отмечается, что пилот погиб.

Подробностей инцидента не приводится.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье