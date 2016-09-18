СМИ: сирийский военный самолет потерпел крушение под Дейр-эз-Зором

Избиратели в ЦФО голосуют менее активно, чем в других федеральных округахПолитика 18 сентября, 15:27
Австралия признала участие своих ВВС в налете на сирийскую армию под Дэйр-эз-ЗоромМеждународная панорама 18 сентября, 15:21
МГИК: менее половины заявленных наблюдателей от кандидатов работают на участках в МосквеПолитика 18 сентября, 15:17
Политологи: выборы в Госдуму проходят прозрачно, каких-либо системных нарушений нетПолитика 18 сентября, 15:14
Рамзан Кадыров воспримет любой результат выборов главы ЧечниПолитика 18 сентября, 15:10
На избирательных участках в США началось голосование по выборам в ГосдумуПолитика 18 сентября, 15:04
Явка на выборах в Госдуму на 12:00 мск составила около 23%Политика 18 сентября, 15:02
В Чечне дарят цветы невестам, пришедшим проголосовать на выборахПолитика 18 сентября, 15:01
Центральные регионы России демонстрируют стабильную явку избирателей на выборы в ГосдумуПолитика 18 сентября, 15:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АБУ-ДАБИ, 18 сентября. /ТАСС/. Сирийский военный самолет потерпел сегодня крушение под городом Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило сирийское национальное телевидение.
По его информации, "военный самолет потерпел крушение под Дейр-эз-Зором при выполнении боевого задания против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Отмечается, что пилот погиб.
Подробностей инцидента не приводится.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.