Начальник полиции Нью-Йорка: ответственность за взрыв пока никто не взял

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Ответственность за взрыв, прогремевший в субботу в Нью-Йорке, никто на себя пока не взял. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель полиции мегаполиса Джеймс О'Нил.

"Ни одно лицо, ни одна группа пока не взяли на себя ответственность за взрыв", - сказал он. О'Нил также подчеркнул, что полиция не знает, какими мотивами мог руководствоваться организатор или организаторы взрыва.

Что произошло Взрыв в центре Манхэттена произошел примерно в 20:30 по местному времени (03:30 мск воскресенья) в районе Челси, где расположено множество популярных ресторанов, баров и магазинов. На данный момент подтверждено ранение 29 человек.

Расследование обстоятельств взрыва. Фотогалерея