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Начальник полиции Нью-Йорка: ответственность за взрыв пока никто не взял

Международная панорама
18 сентября, 19:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Джеймс О'Нил сообщил также, что полиция не знает, какими мотивами мог руководствоваться организатор или организаторы взрыва
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НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Ответственность за взрыв, прогремевший в субботу в Нью-Йорке, никто на себя пока не взял. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель полиции мегаполиса Джеймс О'Нил.

"Ни одно лицо, ни одна группа пока не взяли на себя ответственность за взрыв", - сказал он. О'Нил также подчеркнул, что полиция не знает, какими мотивами мог руководствоваться организатор или организаторы взрыва.

Что произошло

Взрыв в центре Манхэттена произошел примерно в 20:30 по местному времени (03:30 мск воскресенья) в районе Челси, где расположено множество популярных ресторанов, баров и магазинов. На данный момент подтверждено ранение 29 человек.

Расследование обстоятельств взрыва. Фотогалерея

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