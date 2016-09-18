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Новый лидер британской Партии независимости считает Путина своим политическим героем

Международная панорама
18 сентября, 22:33 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев
В числе своих политических героев Дайан Джеймс назвала также Маргаретт Тэтчер и Уинстона Черчилля
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ЛОНДОН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Новый лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Дайан Джеймс восхищается российским президентом Владимиром Путиным и ставит его в один ряд с бывшими британскими премьерами Маргарет Тэтчер и Уинстоном Черчиллем. Об этом 56-летняя политик, которая была избрана 16 сентября, заявила в интервью Би-би-си.

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Ведущий спросил у Джеймс, кто еще, не считая Владимира Путина, является ее политическим героем. "Это явно не Трамп и Клинтон, - отметила политик. - Я не могу представить кого- нибудь, помимо Тэтчер и Уинстона Черчилля". "То есть Путин, Черчилль и Тэтчер?" - спросил ведущий, на что Джеймс ответила утвердительно.

Этот вопрос был ей задан, учитывая ее предыдущие высказывания. В 2015 года политик заявила в интервью радиостанции LBC, что восхищается Путиным. "Я восхищаюсь им, потому что он стоит грудью за свою страну. Он настоящий борец за независимость своей родины", - сказала политик.

"Он очень сильный лидер, - продолжила она. - Для него Россия стоит на первом месте, он испытывает трудности из-за того, что ЕС подстрекала к изменению власти на Украине, что, как он почувствовал, подвергло риску российское население в этой стране".

Решение об избрании Джеймс было принято на партийном съезде UKIP в английском Борнмуте по итогам голосования членов и сторонников партии. Джеймс получила 8451 голос, обогнав своего ближайшего конкурента Лизу Даффи на почти 4 тысячи голосов.

Прежний лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фараж в начале июля принял решение уйти в отставку, объяснив такой шаг выполненной задачей на референдуме по вопросу дальнейшего членства Великобритании в Евросоюзе. UKIP относится к партиям правого толка.

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