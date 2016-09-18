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Керри призвал КНДР вернуться в мировое сообщество

Международная панорама
18 сентября, 23:56 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
При этом госсекретарь подчеркнул, что США и их союзники продолжат курс, направленный против политики КНДР
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ВАШИНГТОН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Соединенные Штаты готовы обсудить с КНДР вопросы ненападения, мирного урегулирования на Корейском полуострове и возвращение республики в мировое сообщество, но Пхеньян должен согласиться на дискуссию о денуклеаризации. Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри на встрече с главой МИД Японии Фумио Кисидой и министром иностранных дел Южной Кореи Юн Бён Се, которая прошла в Нью-Йорке. Текст его высказываний приводит пресс-служба Госдепартамента.

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"Мы много раз говорили, что мы готовы сесть вместе с КНДР, чтобы обсудить вопросы ненападения, мирного урегулирования на Корейском полуострове, включение ее в мировое сообщество, привлечение помощи, экономическое развитие", - сказал глава Госдепа, отметив, что это продемонстрирует намерение республики "вести диалог с остальным миром об ответственном подходе к ядерному оружию и ядерной программе".

"Так что они должны присоединиться к обсуждению вопроса денуклеаризации. И им нужно немедленно согласиться прекратить и больше не совершать никаких провокационных действий, не проводить испытания", - добавил Керри.

При этом он подчеркнул, что США и их союзники продолжат курс, направленный против политики КНДР.

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Персоны
Керри, Джон
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Ядерные испытания в КНДР
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