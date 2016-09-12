Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США не собираются признавать КНДР ядерной державой

Международная панорама
12 сентября, 1:13 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
КНДР 9 сентября провела пятое ядерное испытание. По заявлению Пхеньяна, оно "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" вооруженных сил страны
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Вашингтон не собирается признавать КНДР ядерной державой, но и не будет мириться с тем, что Пхеньян обладает ядерным оружием. Об этом сообщили ТАСС в пресс- службе Госдепартамента.

"Мы последовательно давали понять, что не будем признавать Северную Корею в качестве ядерной державы, а также не будет мириться с тем, что Пхеньян обладает ядерным оружием", - отметил собеседник агентства. Он также подчеркнул, что Вашингтон "самым решительным образом осуждает ядерные испытания Северной Кореи" и "следит за ситуацией на (Корейском) полуострове в тесной координации с региональными союзниками и партнерами".

Сообщается, что во внешнеполитическом ведомстве признают действия КНДР "дестабилизирующими и угрожающими международному миру и безопасности". "Мы призываем Северную Корею соблюдать свои международные обязательства, - отметили в пресс-службе. - Мы будем решительным образом реагировать на нарушение КНДР своих международных обязательств".

Соединенные Штаты "намерены работать со своими партнерами по Совету Безопасности ООН и принимать серьезные меры в ответ на эту провокацию". Вашингтон также призвал своих партнеров по шестисторонним переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова (помимо США и КНДР, это Россия, Китай, Южная Корея, Япония - прим. ТАСС) разъяснить властям КНДР "последствия их незаконных и опасных действий".

В воскресенье представитель министерства иностранных дел КНДР назвал "смехотворным" решение администрации США ввести дополнительные санкции в отношении Пхеньяна после очередного ядерного испытания. "Рассуждения администрации (президента США Барака) Обамы о введении бесполезных санкций смехотворны, учитывая то, что американская политика "стратегического терпения" в отношении Пхеньяна потерпела полный провал", - указал представитель внешнеполитического ведомства Северной Кореи. Он также заявил, что "испытания ядерных боеголовок в КНДР демонстрируют решимость страны принять жесткие контрмеры в ответ на провокационные действия США и других враждебных сил".

КНДР 9 сентября провела пятое ядерное испытание. По заявлению Пхеньяна, оно "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" вооруженных сил страны. Согласно данным министерства национальной обороны Республики Корея, это было самое мощное устройство, испытанное в КНДР. До сих пор Пхеньян осуществил четыре ядерных теста: в 2006, 2009, 2013 годах и в январе текущего года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Ядерные испытания в КНДР
Страны
КНДР
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Убитого дагестанскими боевиками полицейского посмертно представят к награде
2
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
3
У Клинтон диагностирована пневмония
4
Минобороны РФ впервые опубликовало видео боевых возможностей "Арматы"
5
Клинтон стало плохо на траурной церемонии по случаю 11 сентября
6
СМИ: Франция и Германия представили Могерини предложения по оборонной политике ЕС
7
Оппозиция Белоруссии будет представлена в новом парламенте
Темы дня
Реклама