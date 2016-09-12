США не собираются признавать КНДР ядерной державой

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Вашингтон не собирается признавать КНДР ядерной державой, но и не будет мириться с тем, что Пхеньян обладает ядерным оружием. Об этом сообщили ТАСС в пресс- службе Госдепартамента.

"Мы последовательно давали понять, что не будем признавать Северную Корею в качестве ядерной державы, а также не будет мириться с тем, что Пхеньян обладает ядерным оружием", - отметил собеседник агентства. Он также подчеркнул, что Вашингтон "самым решительным образом осуждает ядерные испытания Северной Кореи" и "следит за ситуацией на (Корейском) полуострове в тесной координации с региональными союзниками и партнерами".

Сообщается, что во внешнеполитическом ведомстве признают действия КНДР "дестабилизирующими и угрожающими международному миру и безопасности". "Мы призываем Северную Корею соблюдать свои международные обязательства, - отметили в пресс-службе. - Мы будем решительным образом реагировать на нарушение КНДР своих международных обязательств".

Соединенные Штаты "намерены работать со своими партнерами по Совету Безопасности ООН и принимать серьезные меры в ответ на эту провокацию". Вашингтон также призвал своих партнеров по шестисторонним переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова (помимо США и КНДР, это Россия, Китай, Южная Корея, Япония - прим. ТАСС) разъяснить властям КНДР "последствия их незаконных и опасных действий".

В воскресенье представитель министерства иностранных дел КНДР назвал "смехотворным" решение администрации США ввести дополнительные санкции в отношении Пхеньяна после очередного ядерного испытания. "Рассуждения администрации (президента США Барака) Обамы о введении бесполезных санкций смехотворны, учитывая то, что американская политика "стратегического терпения" в отношении Пхеньяна потерпела полный провал", - указал представитель внешнеполитического ведомства Северной Кореи. Он также заявил, что "испытания ядерных боеголовок в КНДР демонстрируют решимость страны принять жесткие контрмеры в ответ на провокационные действия США и других враждебных сил".

КНДР 9 сентября провела пятое ядерное испытание. По заявлению Пхеньяна, оно "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" вооруженных сил страны. Согласно данным министерства национальной обороны Республики Корея, это было самое мощное устройство, испытанное в КНДР. До сих пор Пхеньян осуществил четыре ядерных теста: в 2006, 2009, 2013 годах и в январе текущего года.