СМИ: сирийские войска уничтожили 25 террористов под Хамой

БЕЙРУТ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев отразили сегодня нападение бандформирований на свои позиции в районе Эль- Каббария на подступах к провинциальному центру Хама (220 км от Дамаска). Как сообщила телестанция "Сурия", "войска отбросили противника, уничтожив 25 террористов". При этом было выведено из строя большое число внедорожников с установленными на них крупнокалиберными пулеметами.

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Вооруженные группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" ("Фронт завоевания Леванта"; ранее - "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ), "Джунд аль-Кудс" и "Джейш аль-Изза" сосредоточили значительные силы к северу от Хамы и на нескольких участках фронта прорвали оборонительные рубежи правительственных войск. Командование ВС Сирии перебросило в эту провинцию армейские подкрепления, которые пытаются отвоевать утраченные позиции.

В конце августа бандформирования захватили под Хамой стратегический город Хальфая. Через него проходит шоссе, по которому идет снабжение регулярных войск на северо-западе Сирии. Военные эксперты в Дамаске объясняют прорыв боевиков к Хаме тем, что значительные силы с этого фронта были направлены на оборону Алеппо.

По данным представителя командования ВС Сирии, "интенсивность обстрелов со стороны террористов в Хаме возрастает". "В районы Хан-Шейхун, Укейрабат, Зара и Кфар-Нафса стянуты более 5 тыс. боевиков, 20 танков и БМП, более 30 минометов и РСЗО", - заявил военпред.

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО" Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ. Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье