Французские политики высказали слова поддержки Жаку Шираку

ПАРИЖ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Болезнь бывшего президента Франции Жака Ширака, потребовавшая накануне срочной госпитализации, вызвала многочисленные послания поддержки и симпатии соотечественников. Спустя десять лет после ухода с авансцены ветеран французской политики, как показали в понедельник эти отклики, остается самым популярным деятелем Франции.

Скорейшего выздоровления бывшему главе государства пожелал президент республики Франсуа Олланд. "Я думаю в этот момент о Жаке Шираке и хочу высказать ему слова поддержки в тех сложных испытаниях, которые он сейчас переживает", - сказал французский лидер. "Полного восстановления сил" желает предшественнику и Николя Саркози, сменивший его в Елисейском дворце в 2007 году. Теплые слова патриарху политики адресовал весь французский политический класс: правые, левые, лидеры центра, экологисты.

В воскресенье 83-летний экс-президент был срочно помещен в парижскую больницу Питье-Сальпетриер сразу же по возвращении из Марокко, где проводил свой отпуск. Причиной госпитализации стало воспаление легких. По сообщениям родных, он останется в больнице, по крайней мере, еще несколько дней. Французские СМИ напоминают, что это уже не первая госпитализация Ширака с тех пор, как в 2005 году у него диагностировали заболевание сердечно-сосудистой системы. Его здоровье резко ухудшилось в этом году - после кончины в апреле его старшей дочери Лоранс.

Всегда на службе Франции

В июне имя Жака Ширака было присвоено парижскому Музею древнего искусства Африки, Азии, Океании и Америки. Такое предложение давно обсуждалось в мире культуры, где высоко ценят приверженность бывшего президента идее "многообразия мира". Он служит Франции вот уже шесть десятилетий. Коренной парижанин, родившийся 29 ноября 1932 года в семье директора компании, он учился в столичных лицеях, а перед поступлением в Национальный институт политических наук "Сьянс-По" совершил трехмесячное плавание простым матросом, чтобы "увидеть мир".

В студенческие годы увлекся левыми идеями, распространял газету компартии L'Humanité. Но решающим выбором стало вступление в голлистское движение. В эпоху де Голля в Елисейском дворце Ширак был избран депутатом, впервые вошел в правительство.

В сорок лет он возглавил кабинет министров, но вскоре сменил Матиньонский дворец - премьерскую резиденцию - на ратушу, став первым за два столетия избранным мэром Парижа. На этом посту он пробыл целых 18 лет. Парижане благодарны ему за бережное отношение к столице, ее защиту от случайных проектов.

Делать необходимое возможным

Харизматичный политик, способный "зажечь" любую аудиторию, Ширак победил в мае 1995 года на президентских выборах, а в 2002 году при избрании на второй срок получил более 80% голосов. Он оставался на посту президента Франции до мая 2007 года.

"Я решительный оптимист в том, что касается будущего франко-российского сотрудничества", - отмечал Ширак в одном из интервью ТАСС. Его знакомство с Россией началось с русской литературы. Поклонник творчества Пушкина, он в юности выучил русский язык и перевел на французский главу из "Евгения Онегина". Лауреат Государственной премии РФ, кавалер российского Ордена за заслуги перед Отечеством первой степени, почетный доктор МГИМО, он совершил в бытность президентом не менее 15 визитов в Россию.

Его инициативы служат развитию международного диалога, науки, образования, культуры. Он всегда руководствуется убеждением: "Политика - это искусство делать возможным то, что необходимо". Верность этой заповеди и обеспечивает ему рейтинг самого популярного политика Франции.