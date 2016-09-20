Эрдоган: ЕС должен выполнять свои обязательства по соглашению о мигрантах

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Турция сдержала обещания и удовлетворяет критериям для вступления в состав Европейского союза (ЕС). Теперь настала очередь Брюсселя выполнять взятые на себя обязательства. Такое мнение высказал президент республики Реджеп Тайим Эрдоган в распространенном во вторник интервью агентству Reuters.

"Турция выполнила свои обязательства касательно процесса членства в ЕС. Этот процесс - улица с двусторонним движением, и теперь ЕС должен сдержать свои обещания", - приводит агентство слова Эрдогана.

"Мы не довели до завершения данный процесс. Мы хотим, чтобы ЕС был искренним", - добавил президент Турции, который находится в Нью-Йорке для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

30 августа еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер поставил вступление Анкары в состав ЕС под вопрос, пока президентом этой страны остается Эрдоган. "Вероятно, этот вопрос (вступления Турции в состав ЕС) будет актуален в период после (президентства) Эрдогана", - пояснил еврокомиссар. "Исходя из настоящего положения дел, присоединение (Турции к ЕС) будет невозможно как минимум до следующего десятилетия", - добавил он.

Ранее Эттингер также высказывал мнение, что решение об отмене визового режима для граждан Турции не будет принято в этом году. "Смертная казнь не совместима с нашими ценностями и договорами", - заявлял он в интервью газетам немецкой медиагруппы "Функе". "Ни одна страна не может стать членом ЕС, если она вводит смертную казнь", - отметил Эттингер, говоря о намерении властей Турции рассмотреть вопрос о возвращении к смертной казни после попытки военного переворота.

В ходе саммита G20 в китайском Ханчжоу в начале сентября Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель договорились проработать варианты отмены шенгенских виз для турок с учетом требований Анкары. Как сообщил телеканал Эн- ти-ви, стороны условились продолжить работу и консультации относительно одновременного вступления в силу визовой либерализации с ЕС для граждан Турции и начала действия соглашения о реадмиссии. Соответствующее условие настойчиво выдвигает Турция, заявляющая, что данные положения сделки по мигрантам, заключенной в марте этого года на саммите Турция-ЕС, неразделимы и должны быть реализованы одновременно.