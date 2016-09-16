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Меркель: ЕС намерен остановить или "серьезно сократить" нелегальную миграцию

Международная панорама
16 сентября, 20:26 UTC+3
Страны ЕС намерены разработать и представить до марта 2017 года план действий по дальнейшему развитию Евросоюза, также заявила канцлер ФРГ
Материал из 1 страницы
© Spencer Platt/Getty Images

БРАТИСЛАВА, 16 сентября. /ТАСС/. ЕС намерен остановить или серьезно сократить нелегальную миграцию.

Об этом заявила на пресс-конференции в Братиславе канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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"Мы преследуем цель, по возможности, остановить или сократить нелегальную миграцию. С другой стороны, нам нужно бороться с причинами бегства. Этому служит, в том числе, соглашение с Турцией", - сказала она. 

Также, по ее словам, страны ЕС намерены разработать и представить до марта 2017 года план действий по дальнейшему развитию Евросоюза. "В свете критической ситуации, в которой находится ЕС из-за решения о выходе Великобритании и других трудностей мы договорились, что должны разработать план работы и до 60-летия Римского договора (в марте) проработать соответствующие темы", - сказала канцлер.

По ее мнению, во время выступления в Европарламенте глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер "правильно расставил акценты" в том, что касается дальнейшей работы. Меркель отметила необходимость укрепления внешней и внутренней безопасности, борьбы с нелегальной миграцией и углубления сотрудничества в оборонной сфере.

"Без европейского единства мы не сможем достигнуть этих целей или же достигнем их не в той мере, в какой можем сделать вместе", - сказала канцлер. 

Канцлер также считает, что сейчас не время для громких заявлений и внесения изменений в европейские договора. 

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"Я думаю, что Братислава была исходным пунктом для интенсивной работы. Сейчас речь не идет ни о громких заявлениях, ни о внесении изменений в договора", - считает Меркель.

Между тем в пятницу европейский источник сообщил, что саммит ЕС разработал дорожную карту реформ сообщества. "Саммит ЕС разработал сегодня дорожную карту реформ сообщества, которые станут ответом на выход Великобритании из ЕС", - сказал он.

По его словам, детали этих преобразований "должны быть разработаны в течение шести месяцев к саммиту ЕС в Риме весной 2017 года". 

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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