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В Армении назначены первые министры нового правительства

Международная панорама
20 сентября, 13:00 UTC+3 ЕРЕВАН сентября. /Корр.ТАСС, Тигран Лилоян
Свои позиции сохранили вице-премьер, министр по международной экономической интеграции и реформам Ваче Габриелян и министр-руководитель аппарата правительства Давид Арутюнян
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ЕРЕВАН, 20 сентября. /Корр.ТАСС Тигран Лилоян/. Президент Армении Серж Саргсян произвел первые назначения в составе нового правительства республики. Об этом сообщила президентская пресс-служба.

Свои должности сохранили вице-премьер, министр по международной экономической интеграции и реформам Ваче Габриелян и министр-руководитель аппарата правительства Давид Арутюнян.

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Назначен ряд новых министров. Так, Вартан Арамян получил назначение министром финансов. Несколько лет он был заместителем министра финансов, а в последние годы работал первым заместителем руководителя аппарата президента Армении. Министерство энергетики и природных ресурсов возглавил Ашот Манукян, который являлся директором Разданской ТЭЦ.

Министром сельского хозяйства назначен Игнатий Аракелян, работавший исполнительным директором Ереванского коньячного завода. Ваган Мартиросян из компании "Ростелеком" стал министром транспорта и связи Армении.

Закрывая 8 сентября очередное заседание правительства Армении, Овик Абрамян заявил о своем решении уйти в отставку с должности премьера, которую занимал с апреля 2014 года. В тот же день президент республики принял отставку правительства, поручив его членам продолжать деятельность вплоть до назначения новых членов кабинета. Правительство Армении считается отставленным в случае принятия отставки премьера - таково требование закона Армении "О формировании и об отставке правительства" от 9 ноября 1998 года.

Новым премьер-министром Армении 13 сентября был назначен Карен Карапетян, в последние годы работавший в российском "Газпроме", а в 2010-11 годах бывший мэром Еревана. Согласно конституции, новое правительство должно быть сформировано в течение 20 дней после назначения премьера, а затем кабинет министров должен внести на одобрение парламента программу своей деятельности.

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