В Армении назначены первые министры нового правительства

Новые инструменты информационной и маркетинговой поддержки малого и среднего бизнеса в РФКорпорация МСП 20 сентября, 13:59
Власти Гуанчжоу планируют организовать прямое авиасообщение с Уралом и СибирьюНовости Урала 20 сентября, 13:56
Отряд кораблей Северного флота пройдет море Лаптевых в сопровождении атомного ледоколаАрмия и ОПК 20 сентября, 13:41
ЦИК: призывы не признавать выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридических основанийПолитика 20 сентября, 13:13
"Почта России" выпустила марки, посвященные Президентской академииНовости партнеров 20 сентября, 13:12
Что известно о секте "Аум синрикё"Происшествия 20 сентября, 13:00
Пресс-служба РГГУ: ни одно заявление об увольнении преподавателей еще не подписаноОбщество 20 сентября, 12:59
СМИ: президент Киргизии Атамбаев находится на лечении в ТурцииМеждународная панорама 20 сентября, 12:57
Николас Кейдж представил в Москве фильм "Крейсер" и признался в любви к ДостоевскомуКультура 20 сентября, 12:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕРЕВАН, 20 сентября. /Корр.ТАСС Тигран Лилоян/. Президент Армении Серж Саргсян произвел первые назначения в составе нового правительства республики. Об этом сообщила президентская пресс-служба.
Свои должности сохранили вице-премьер, министр по международной экономической интеграции и реформам Ваче Габриелян и министр-руководитель аппарата правительства Давид Арутюнян.
Назначен ряд новых министров. Так, Вартан Арамян получил назначение министром финансов. Несколько лет он был заместителем министра финансов, а в последние годы работал первым заместителем руководителя аппарата президента Армении. Министерство энергетики и природных ресурсов возглавил Ашот Манукян, который являлся директором Разданской ТЭЦ.
Министром сельского хозяйства назначен Игнатий Аракелян, работавший исполнительным директором Ереванского коньячного завода. Ваган Мартиросян из компании "Ростелеком" стал министром транспорта и связи Армении.
Закрывая 8 сентября очередное заседание правительства Армении, Овик Абрамян заявил о своем решении уйти в отставку с должности премьера, которую занимал с апреля 2014 года. В тот же день президент республики принял отставку правительства, поручив его членам продолжать деятельность вплоть до назначения новых членов кабинета. Правительство Армении считается отставленным в случае принятия отставки премьера - таково требование закона Армении "О формировании и об отставке правительства" от 9 ноября 1998 года.
Новым премьер-министром Армении 13 сентября был назначен Карен Карапетян, в последние годы работавший в российском "Газпроме", а в 2010-11 годах бывший мэром Еревана. Согласно конституции, новое правительство должно быть сформировано в течение 20 дней после назначения премьера, а затем кабинет министров должен внести на одобрение парламента программу своей деятельности.