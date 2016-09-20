Генсек ООН: будущее Сирии не должно зависеть от судьбы Башара Асада

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ООН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Будущее Сирии не должно зависеть от судьбы нынешнего президента страны Башара Асада. Убежденность в этом выразил во вторник генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая на открытии общеполитической дискуссии 71-й сессии Генеральной Ассамблеи.
Он призвал все страны, которые располагают влиянием на стороны конфликта, убедить их прекратить столкновения и сесть за стол переговоров. "Политические преобразования давно назрели. После всего насилия, имевшего места в стране, и неэффективного правления, будущее Сирии не должно зависеть от судьбы одного человека", - указал генсек.