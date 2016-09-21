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Пан Ги Мун призвал страны принять 1,2 млн беженцев

Международная панорама
21 сентября, 2:31 UTC+3 ООН ООН 21, сентября. /ТАСС
Генсек ООН посетовал на то, что за весь прошлый год новый дом удалось найти всего лишь 100 тысячам вынужденных переселенцев
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© AP Photo/Julie Jacobson

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал во вторник страны принять 1,2 млн беженцев, находящихся в наиболее уязвимом положении. Выступая на организованном президентом США Бараком Обамой саммите по беженцам, он посетовал на то, что за весь прошлый год новый дом удалось найти всего лишь 100 тысячам вынужденных переселенцев.

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"Почти 1,2 млн самых уязвимых беженцев нуждаются в переселении. Несмотря на это, в прошлом году удалось расселить немногим более 100 тысяч человек в менее, чем в двух десятках стран", - сказал он. По его словам, необходимо, чтобы "больше государств ввели программы расселения беженцев".

По данным ООН, на сегодняшний день в мире насчитывается около 21 млн беженцев. 90% из них разместились в восьми странах: Иордании, Иране, Кении, Ливане, Пакистане, Турции, Уганде и Эфиопии. Как напомнил Пан Ги Мун все они относятся к государствам со средним или низким уровнем дохода и зачастую сами нуждаются в международной помощи. По его словам, саммит под председательством Обамы позволит странам расширить возможности для разделения ответственности за глобальный кризис с беженцами.

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Беженцы в Старом Свете: просчеты в решении миграционного кризиса в Европе

На форуме в ООН, проходящем на полях общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН, принимают участие десятки глав государств и правительств. Основное внимание участники уделяют ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, однако президент Мексики Энрике Пенья Ньето обратил внимание на ситуацию с миграцией в странах Центральной Америки. По его словам, в этом регионе "насилие, порожденное организованной преступностью, равно как и засухи, вызванные изменением климата", вынуждают "тысячи людей покидать свои страны". Он сообщил, что с 2012 по 2016 гг. миграционный поток в Мексику из стран Центральной Америки увеличился "на 286%", и каждый год южную границу страны "пересекают более 400 тыс. человек".

Мексиканский лидер предложил план реагирования на этот кризис, состоящий из семи пунктов. Он включает в себя "укрепление диалога с властями стран Центральноамериканского региона, а также США и Канады", а также меры по социально-экономической интеграции людей, получивших статус беженцев. Пенья Ньето подчеркнул, что особое внимание необходимо уделять детям и подросткам, которые были вынуждены покинуть свою родину.

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