Семья Жака Ширака потребовала от СМИ прекратить распространять слухи о его смерти

ПАРИЖ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Семья экс-президента Франции Жака Ширака выразила возмущение распространением некоторыми СМИ страны слухов о его кончине. Об этом сообщило агентство AFP.

"Жак Ширак по-прежнему госпитализирован в связи с инфекцией легких, к этому нечего добавить. Врачи лечат его от легочной инфекции, и я могу только выразить удовлетворение их высоким профессиональным уровнем", - заявил агентству зять Ширака - Фредерик Сала-Бару.

"Я настоятельно требую, чтобы Ширака оставили в покое", - подчеркнул он, напомнив СМИ о необходимости соблюдать "принципы гуманизма и уважения человеческой личности".

Жак Ширак был помещен в парижский госпиталь Питье- Сальпетриер 18 сентября утром. Бывшему президенту пришлось из-за ухудшения состояния здоровья на день раньше и в срочном порядке вернуться из Марокко, где он по традиции проводил каникулы со своей семьей.

Во вторник и ранее в среду ряд СМИ распространили фотографии членов семьи Ширака, печально покидающих здание парижского госпиталя, утверждая, что бывший президент, видимо, скончался. Масла в огонь подлила бывший министр правительства Ширака - Кристин Бутен, которая опубликовала в Twitter сообщение о кончине бывшего президента.

Некоторые СМИ, однако, продолжают утверждать, что семья Ширака ожидает возвращения из Нью-Йорка президента Франсуа Олланда с тем, чтобы только после этого сообщить о кончине. Олланд в настоящее время участвует в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.