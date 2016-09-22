Роухани: прекращение боевых полетов на севере Сирии поможет ИГ

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Прекращение полетов боевой авиации над районами концентрации вооруженной оппозиции на севере Сирии, на чем настаивает госсекретарь США Джон Керри, будет контрпродуктивным шагом и сыграет на руку террористическим группировкам "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ). Такое мнение высказал в среду в эфире телекомпании Эн-би-си президент Ирана Хасан Роухани.

"Нужно продолжать оказывать давление на них (ИГ и "Джебхат ан-Нусра")", - заявил он. "Если посадить самолеты, то это стопроцентно принесет пользу им (ИГ и "Джебхат ан-Нусра")", - добавил Роухани.

Выступая в среду на министерском заседании Совета Безопасности ООН, Керри заявил, что возобновлению переговоров сторон конфликта в Сирии, по мнению Вашингтона, должно предшествовать установление режима прекращения огня в стране. "Это - не предварительное условие. Мы все с этим согласились в ООН и Международной группе поддержки Сирии. Как могут люди сидеть за столом (переговоров) с режимом, который бомбит госпитали, снова и снова сбрасывает (боеприпасы) с хлором и действует безнаказанно?" - заявил шеф американской дипломатии.

В связи с этим он высказался за незамедлительное прекращение вылетов боевой авиации в тех районах Сирии, где сконцентрирована вооруженная оппозиция. "Мы должны попытаться немедленно прекратить полеты всех летательных аппаратов в этих ключевых районах, чтобы осуществить деэскалацию ситуации и дать шанс обеспечить беспрепятственный приток гуманитарной помощи (нуждающимся в Сирии)", - считает Керри.

Роухани также заявил, что достижение урегулирования всех проблем в Сирии возможно только политическим путем.

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"Важнее всего понять, что нет военного решения (ситуации в) Сирии", - заявил он. "Сирийские проблемы определенно надо разрешать политически. И только политически", - добавил Роухани.

Президент Ирана не стал вдаваться в детали, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе президента Сирии Башара Асада. "Главенство избирательной системы, интересов сирийского народа и его воля - это единственное, что должно определять будущее страны", - заметил Роухани.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали 9 сентября в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в продолжающейся более пяти лет войне в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса. Эти документы включают договоренности о разграничении оппозиции и террористов, процедуры реагирования на нарушения перемирия, а также вопросы доставки гуманитарной помощи. С 12 сентября перемирие вступило в силу, однако в Минобороны РФ неоднократно обращали внимание на то, что режим прекращения огня постоянно нарушается оппозицией

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО" Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ. Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье