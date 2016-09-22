Моралес: удары коалиции по сирийским войскам демонстрируют лицемерие США

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ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Удары авиации международной коалиции во главе с США по сирийским войскам под Дейр эз-Зором демонстрируют лицемерие политики Вашингтона. Такое мнение выразил в среду президент Боливии Эво Моралес, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Мы с сожалением отмечаем, что другие государства, такие как США, продолжают нападения, подобные последним бомбардировкам позиций сирийской армии, результатом которых стали десятки погибших и раненых солдат. Это говорит о лицемерии и неспособности соблюдать обязательства, взятые в рамках соглашения о прекращении огня в Сирии, которое было достигнуто Москвой и Вашингтоном", - сказал он.
Моралес также заявил, что мировое сообщество должно принять меры для "прекращения геноцида палестинского народа". Кроме того, боливийский лидер в очередной раз выразил мнение, что США должны выплатить Кубе компенсацию за экономическую блокаду и вернуть Гуантанамо под суверенитет островного государства.
Ранее командование сирийской армии сообщило, что в Дейр-эз-Зоре в результате авианалетов погибли более 60 военнослужащих. По данным официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, в районе аэродрома этого города самолеты международной коалиции нанесли четыре удара по подразделениям сирийских правительственных войск, находящимся в окружении террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.