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Моралес: удары коалиции по сирийским войскам демонстрируют лицемерие США

Международная панорама
22 сентября, 3:07 UTC+3 ООН ООН 22, сентября. /ТАСС
Президент Боливии также заявил, что мировое сообщество должно принять меры для "прекращения геноцида палестинского народа"
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ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Удары авиации международной коалиции во главе с США по сирийским войскам под Дейр эз-Зором демонстрируют лицемерие политики Вашингтона. Такое мнение выразил в среду президент Боливии Эво Моралес, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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"Мы с сожалением отмечаем, что другие государства, такие как США, продолжают нападения, подобные последним бомбардировкам позиций сирийской армии, результатом которых стали десятки погибших и раненых солдат. Это говорит о лицемерии и неспособности соблюдать обязательства, взятые в рамках соглашения о прекращении огня в Сирии, которое было достигнуто Москвой и Вашингтоном", - сказал он.

Моралес также заявил, что мировое сообщество должно принять меры для "прекращения геноцида палестинского народа". Кроме того, боливийский лидер в очередной раз выразил мнение, что США должны выплатить Кубе компенсацию за экономическую блокаду и вернуть Гуантанамо под суверенитет островного государства.

Ранее командование сирийской армии сообщило, что в Дейр-эз-Зоре в результате авианалетов погибли более 60 военнослужащих. По данным официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, в районе аэродрома этого города самолеты международной коалиции нанесли четыре удара по подразделениям сирийских правительственных войск, находящимся в окружении террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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Темы
Кризис в Сирии Генассамблея ООН Израиль - Палестина. Конфликт Борьба с "Исламским государством"
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