Премьер Австралии: принятие беженцев требует жесткого погранконтроля

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл отнес жесткий пограничный контроль к числу главных факторов эффективности программы своей страны по размещению беженцев. "Для поддержки иммиграции общество должно знать, что правительство надежно контролирует границы", - подчеркнул он, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Безопасные, находящиеся под жестким контролем границы лишают контрабандистов людьми возможности заниматься своей преступной деятельностью", - продолжил Тернбулл. По его мнению, другие страны сумеют начать эффективные программы принятия и размещения беженцев "лишь после того, как укрепят свои границы".

В этой связи австралийский премьер считает, что его страна может послужить примером для подражания, поскольку Австралия, по его словам, успешно проводит "третью в мире по масштабам программу размещения у себя беженцев на постоянной основе". В то же время он признал, что "разместить в других странах все 65 миллионов беженцев невозможно", и международному сообществу необходимо добиваться прекращения войн и конфликтов в кризисных регионах, в том числе "в Сирии, Афганистане, Ираке, Ливии, Южном Судане, Йемене", чтобы дать в будущем беженцам возможность вернуться домой.

Премьер-министр Австралии также выступил с резкой критикой КНДР, которую он назвал "государством-изгоем". "Северная Корея продолжает реализацию программы создания баллистических ракет и недавно провела, как мы понимаем, свое самое мощное ядерное испытание, - отметил Тернбулл. - Эти провокационные и опасные действия угрожают всему миру и требуют решительного ответа со стороны международного сообщества. Австралия будет работать над введением Советом Безопасности ООН дополнительных санкций против КНДР".